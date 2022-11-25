У Німеччині вулицю з консульством Росії перейменували на честь загиблого українця

Тепер вулиця в німецькому Лейпцигу, де розташоване диппредставництво РФ, називається Борис-Романченко-штрассе — на честь 96-річного в'язня кількох концтаборів, який загинув після російського обстрілу. Розглядалася також назва Зеленський-штрассе.

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Представники муніципальної ради німецького Лейпцига проголосували за те, щоб перейменувати вулицю, де розташоване російське консульство. Наразі вона має ім'я 96-річного мешканця Харкова Бориса Романченка, який загинув після російського обстрілу міста, передає "Радіо Свобода".

Інформація про загибель колишнього в'язня нацистських концтаборів з'явилася 21 березня. Відомо, що до його квартири потрапив снаряд, запущений російськими військами.

Борис Романченко пережив Голокост та був у чотирьох концтаборах нацистської Німеччини. Він також обіймав посаду віцепрезидента Міжнародного комітету колишніх в'язнів Бухенвальд-Дора від України.

На початку поточного місяця ініціативу перейменувати вулицю Турмгут-штрассе підтримали 33 представники міської ради, включаючи й градоначальника Лейпцига Буркхарда Юнга. 17 голосували проти, утрималися троє людей.

У травні пропонувалося назвати вулицю Зеленський-штрассе, але міськрада відхилила таку пропозицію, пояснивши своє рішення тим, що міські вулиці допускається називати на честь людей, які померли щонайменше п'ять років тому.

Нагадаємо, що у Києві перейменовують вулиці. З'явився провулок Скрябіна та Чорнобаївська. Загалом планують змінити назви понад 40 вулиць. За даними чиновників, нові назви обирали мешканці столиці. З'являться також вулиці Макса Левіна, Кастуся Калиновського та Павла Лі.

Раніше Фокус повідомляв, що вулицю Волгоградську перейменували на честь активіста Ратушного, який загинув на війні. Депутати одноголосно висловилися за те, щоб вулиця неподалік Протасового Яру, за збереження якого боровся активіст, названо на його честь.