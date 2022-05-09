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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Помер від рук ЗС РФ: у РФ депутат взяв із собою на "Безсмертний полк" портрет харків'янина (фото)

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Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка" | Затримання Самусєва

96-річний колишній в'язень нацистських концтаборів Богдан Романченко загинув у березні у своїй квартирі під час артобстрілу Харкова російською армією.

У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали муніципального депутата Сергія Самусєва, який намагався пройти на акцію "Безсмертний полк" з портретом в'язня концтаборів Бориса Романченка, який загинув у Харкові. Про це пише російське видання "Фонтанка".

На плакаті в руках Самусєва була фотографія харків'янина та коротка інформація про нього: "Романченко Борис Тимофійович, український громадський діяч, в'язень чотирьох нацистських концтаборів: Пенемюнде, Бухенвальд, Дора-Міттельбау, Берген-Бельзен. Загинув 18.03.2022 р у Харкові, в його квартиру влучив артилерійський снаряд".

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Сергій Самусєв із портретом Романченка

Поліція не пропустила депутата через рамку для участі в ході, Самусєва одразу затримали.

96-річний Борис Романченко проживав у багатоквартирному будинку, який потрапив під бомбардування російських військ. За словами онуки загиблого, після попадання снаряда у квартирі все повністю згоріло, там "залишилися лише кістки на сітці ліжка, як він і лежав".

Богдан Романченко
Богдан Романченко
Фото: sportarena
Квартира Бориса Романченка після артобстрілу
Квартира Бориса Романченка після артобстрілу
Квартира Бориса Романченка після артобстрілу
Квартира Бориса Романченка після артобстрілу
Богдан Романченко
Квартира Бориса Романченка після артобстрілу
Квартира Бориса Романченка після артобстрілу

Раніше Фокус розповідав, про що сьогодні на параді на честь Дня перемоги говорив Путін. Зокрема, глава РФ заявив про розгортання військової інфраструктури в Україні, регулярні постачання в країну сучасної зброї з країн НАТО, а також про небезпеку, яка "зростала з кожним днем".

Нагадаємо, в Москві раптово скасували повітряну частину параду.