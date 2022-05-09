Помер від рук ЗС РФ: у РФ депутат взяв із собою на "Безсмертний полк" портрет харків'янина (фото)
96-річний колишній в'язень нацистських концтаборів Богдан Романченко загинув у березні у своїй квартирі під час артобстрілу Харкова російською армією.
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У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали муніципального депутата Сергія Самусєва, який намагався пройти на акцію "Безсмертний полк" з портретом в'язня концтаборів Бориса Романченка, який загинув у Харкові. Про це пише російське видання "Фонтанка".
На плакаті в руках Самусєва була фотографія харків'янина та коротка інформація про нього: "Романченко Борис Тимофійович, український громадський діяч, в'язень чотирьох нацистських концтаборів: Пенемюнде, Бухенвальд, Дора-Міттельбау, Берген-Бельзен. Загинув 18.03.2022 р у Харкові, в його квартиру влучив артилерійський снаряд".
Поліція не пропустила депутата через рамку для участі в ході, Самусєва одразу затримали.
96-річний Борис Романченко проживав у багатоквартирному будинку, який потрапив під бомбардування російських військ. За словами онуки загиблого, після попадання снаряда у квартирі все повністю згоріло, там "залишилися лише кістки на сітці ліжка, як він і лежав".
Раніше Фокус розповідав, про що сьогодні на параді на честь Дня перемоги говорив Путін. Зокрема, глава РФ заявив про розгортання військової інфраструктури в Україні, регулярні постачання в країну сучасної зброї з країн НАТО, а також про небезпеку, яка "зростала з кожним днем".
Нагадаємо, в Москві раптово скасували повітряну частину параду.