Без "судного дня": у Москві раптово скасували повітряну частину параду (відео)

Існує версія, що причиною скасування повітряної частини стала несправність ключового об'єкта параду літака Іл-80.

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Під час параду 9 травня в Москві повітряна частина не відбулася. Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, раптове скасування повітряної частини параду пов'язане з несприятливими метеоумовами, повідомляє агентство ТАСС.

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"Повітряна частина не відбудеться через погоду", — сказав Пєсков.

Отже, під час параду над Красною площею не пролетіла російська бойова авіація, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-160 і спеціальний борт президента РФ, так званий літак судного дня, Іл-80.

[ + – ] 7 травня Іл-80 пролетів над Москвою

Офіційна версія причин скасування повітряної частини має дивний вигляд, оскільки особливого погіршення погоди не було помічено. На цьому наголосили й російські журналісти, які коментували хід проведення параду на Червоній площі під час прямої трансляції.

Водночас керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд спрогнозував жителям Москви на 9 травня нестійку та дощову погоду. За його словами, для покращення погоди в цей день будуть потрібні "активні впливи".

"Погода прогнозується нестійка — хмарно, часом дощ, вітер північно-західний. Цього дня будуть потрібні активні впливи на погоду", — повідомив він.

Однак є припущення, що скасування повітряної частини параду пов'язане не з погодними умовами. Один із інсайдерів проєкту InformNapalm у Москві повідомив, нібито реальною причиною скасування стала діагностована несправність літака "судного дня" Іл-80, на якому керівництво країни має відлетіти в разі початку ядерної війни.

Нагадаємо, що на Червоній площі в Москві з нагоди 77-ої річниці перемоги над нацистською Німеччиною президент Росії Володимир Путін планував надіслати попередження Заходу, продемонструвавши політ стратегічного бомбардувальника Ту-160 "Білий лебідь" і командного літака "судного дня" Іл-80. Обидва повітряні судна призначені, зокрема, для військових конфліктів із застосуванням ядерної зброї.

Директор ЦРУ США Вільям Бернс 7 травня заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий "подвоїти ставки" у війні проти України. Він вважає, що Путін перебуває в такому стані, коли не вірить, що може дозволити собі програти.