Путін готовий "подвоїти ставки" у війні з Україною: у ЦРУ розповіли чому

Російський президент зараз у такому стані, коли не може собі дозволити програти у цій війні, вважає голова ЦРУ Вільям Бернс.

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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 7 травня заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий "подвоїти ставки" у війні проти України, оскільки не вірить у можливість своєї поразки. Про це пише агентство Reuters.

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"Він перебуває в такому настрої, коли не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння зусиль все ще дозволить йому досягти прогресу", — сказав Бернс, виступаючи на заході Financial Times у Вашингтоні.

Водночас у ЦРУ поки не бачать ознак підготовки Росією ядерного удару по Україні, що, за словами Бернса, можна відстежити за допомогою супутників.

"Як розвідувальна спільнота ми не бачимо зараз практичних доказів того, що Росія планує розгортання або навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї", — зазначив Бернс.

Проте легковажно ставитися до можливості застосування ЯЗ Кремлем не варто. І на користь цього свідчить те "брязкання зброєю", яке Кремль демонструє останнім часом, вважає голова ЦРУ.

Раніше повідомляли, що президент Путін під час військового параду на Червоній площі в Москві з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною може надіслати Заходу попередження про "судний день". Йдеться про демонстрацію 9 травня військової могутності Росії, зокрема й двох літаків, які візьмуть участь у параді: стратегічного бомбардувальника Ту-160 "Білий лебідь" та командного літака "судного дня" Іл-80. Обидва повітряні судна призначені для військових конфліктів із застосуванням ядерної зброї.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що 9 травня Росія може оголосити повноцінну війну Україні. За його словами, партнерські спецслужби мають інформацію, яка свідчить про те, що можливість повноцінної війни обговорюють у вищому політичному керівництві РФ.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 4 травня заявив, що Володимир Путін не планує оголошувати загальну мобілізацію населення. За його словами, такі повідомлення західних спецслужб є "нісенітницею і неправдою".