Путин готов "удвоить ставки" в войне с Украиной: в ЦРУ рассказали, почему

Российский президент сейчас в таком состоянии, когда не может себе позволить проиграть в этой войне, считает глава ЦРУ Уильям Бернс.

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 7 мая заявил, что президент России Владимир Путин готов "удвоить ставки" в войне против Украины, так как не верит в возможность своего поражения. Об этом пишет агентство Reuters.

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"Он находится в таком расположении духа, когда не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий все еще позволит ему добиться прогресса", — сказал Бернс, выступая на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

В то же время в ЦРУ пока не видят признаков подготовки Россией ядерного удара по Украине, что, по словам Бернса, можно отследить с помощью спутников.

"Как разведывательное сообщество мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", — отметил Бернс.

Тем не менее, легкомысленно относиться к возможности применения ЯО Кремлем не стоит. И в пользу этого говорит то "бряцание оружием", которое Кремль демонстрирует в последнее время, считает глава ЦРУ.

Ранее сообщалось, что президент Путин во время военного парада на Красной площади в Москве по случаю 77-й годовщины победы над нацистской Германией пожет послать Западу предупреждение о "судном дне". Речь идет о демонстрации 9 мая военной мощи России, в том числе и двух самолетов, которые примут участие в параде: стратегического бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь" и командного самолета "судного дня" Ил-80. Оба воздушных судна предназначены для военных конфликтов с применением ядерного оружия.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что 9 мая Россия может объявить полноценную войну Украине. По его словам, партнерские спецслужбы обладают информацией, которая говорит о том, что возможность полноценной войны обсуждают в высшем политическом руководстве РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 мая заявил, что Владимир Путин не планирует объявлять всеобщую мобилизацию населения. По его словам, подобные сообщения западных спецслужб являются "чушью и неправдой".