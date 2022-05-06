Путин пошлет Западу предупреждение о "конце света" на параде Победы 9 мая, — СМИ (фото)

О "судном дне" для западных стран будет красноречиво свидетельствовать бомбардировщик Ту-160 и командный самолет Ил-80, которые пролетят над Красной площадью.

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В преддверии 9 мая в информационном поле участились предположения того, что президент РФ Владимир Путин готовит какое-то специальное заявление по Украине, возможно, прямое объявление войны или даже национальную мобилизацию. В частности агентства Reuters полагает, что по случаю 77-й годовщины победы СССР над нацистской Германией российский лидер направит Западу предупреждение о "конце света", демонстрируя над Красной площадью полет стратегического бомбардировщика Ту-160 и командного самолета "судного дня" Ил-80.

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[ + – ] Боевой самолет Су-35С и стратегический бомбардировщик Ту-95МС летят строем, 4 мая 2022

В статье говорится, что в этом году празднование Дня Победы в Москве будет омрачен событиями в Украине, где из-за развязанной Путиным войны погибли тысячи людей и около 10 миллионов оказались беженцами и переселенцами. Кроме того Россия на сегодняшний день оказалась в жестких экономических условиях из-за западных санкций, которые спровоцировали спад экономического развития, аналогичный постсоветскому периоду.

Тем не менее Кремль планирует задействовать в военном параде 9 мая 11 000 военнослужащих и 131 единицу военной технике, которые пройдут по Красной площади.

[ + – ] Ракетные комплексы во время репетиции парада в честь Дня Победы в Москве, 4 мая 2022 года

Издание отмечает, что менее двух десятилетий назад президент США Джордж Буш присоединился к Путину на праздновании 9 мая в Москве, но в этом году ни один западный лидер не был приглашен. Вместо участия в торжествах по случаю победы над фашизмом, Вашингтон участвует в поставках летального оружия в Украину. В связи с этим окружение Путина призывает его использовать большую огневую мощь против Украины, хотя официальные лица, например пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отверг эти предположения, назвав их "чушью".

[ + – ] Репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве, 4 мая 2022 года

Ранее сообщалось, что самолет "судного дня" Ил-80 президента Путина был замечен 3 мая в небе над Москвой. Стало известно, что самолет пролетит над Красной площадью 9 мая в сопровождении двух истребителей МиГ-29.

Журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев сегодня, 6 мая, в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть Владимира Путина от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.