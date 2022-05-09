Без "судного дня": в Москве внезапно отменили воздушную часть парада (видео)

Существует версия, что причиной отмены воздушной части стала неисправность ключевого объекта парада, самолета Ил-80.

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Во время парада 9 мая в Москве воздушная часть не состоялась. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, внезапная отмена воздушной части парада связана с неблагоприятными метеоусловиями, сообщает агентство ТАСС.

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"Воздушная часть не состоится из-за погоды", — сказал Песков.

Таким образом, во время парада через Красную площадь не пролетела российская боевая авиация, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и специальный борт президента РФ, так называемый самолет "судного дня", Ил-80.

[ + – ] 7 мая Ил-80 пролетел над Москвой

Официальная версия причин отмены воздушной части выглядит странной, поскольку особого ухудшения погоды замечено не было. Это отметили и российские журналисты, которые комментировали ход проведения парада на Красной площади во время прямой трансляции.

В то же время руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям Москвы на 9 мая неустойчивую и дождливую погоду. По его словам, для улучшения погоды в это день, потребуются "активные воздействия".

"Погода прогнозируется неустойчивая — облачно, временами дождь, ветер северо-западный. В этот день потребуются активные воздействия на погоду", — сообщил он.

Однако есть предположение, что отмена воздушной части парада связано вовсе не с погодными условиями. Один из инсайдеров проекта InformNapalm в Москве сообщил, якобы реальной причиной отмены стала диагностированная неисправность самолета "судного дня" Ил-80, на котором руководство страны должно улететь в случае начала ядерной войны.

Напомним, что на Красной площади в Москве по случаю 77-й годовщины победы над нацистской Германией президент России Владимир Путин планировал послать предупреждение Западу, продемонстрировав полет стратегического бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь" и командного самолета "судного дня" Ил-80. Оба воздушных судна предназначены, в том числе, для военных конфликтов с применением ядерного оружия.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс 7 мая заявил, что президент России Владимир Путин готов "удвоить ставки" в войне против Украины. Он считает, что Путин находится в таком состоянии духа, когда не верит, что может позволить себе проиграть.