Умер от рук ВС РФ: в РФ депутат взял с собой на "Бессмертный полк" портрет харьковчанина (фото)
96-летний бывший узник нацистских концлагерей Богдан Романченко погиб в марте в своей квартире во время артобстрела Харькова российской армией.
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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали муниципального депутата Сергея Самусева, пытавшегося пройти на акцию "Бессмертный полк" с портретом погибшего в Харькове узника концлагерей Бориса Романченко. Об этом пишет российское издание "Фонтанка".
На плакате в руках Самусева была фотография харьковчанина и краткая информация о нем: "Романченко Борис Тимофеевич, украинский общественный деятель, узник четырех нацистских концлагерей: Пенемюнде, Бухенвальд, Дора-Миттельбау, Берген-Бельзен. Погиб 18.03.2022 г. в Харькове. В его квартиру попал артиллерийский снаряд".
Полиция не пропустила депутата через рамку для участия в шествии, Самусева сразу задержали.
96-летний Борис Романченко проживал в многоквартирном доме, который попал под бомбежки российских войск. По словам внучки погибшего, после попадания снаряда в квартире все полностью сгорело, там "остались только кости на сетке кровати, как он и лежал".
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