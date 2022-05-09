Умер от рук ВС РФ: в РФ депутат взял с собой на "Бессмертный полк" портрет харьковчанина (фото)

96-летний бывший узник нацистских концлагерей Богдан Романченко погиб в марте в своей квартире во время артобстрела Харькова российской армией.

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали муниципального депутата Сергея Самусева, пытавшегося пройти на акцию "Бессмертный полк" с портретом погибшего в Харькове узника концлагерей Бориса Романченко. Об этом пишет российское издание "Фонтанка".

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На плакате в руках Самусева была фотография харьковчанина и краткая информация о нем: "Романченко Борис Тимофеевич, украинский общественный деятель, узник четырех нацистских концлагерей: Пенемюнде, Бухенвальд, Дора-Миттельбау, Берген-Бельзен. Погиб 18.03.2022 г. в Харькове. В его квартиру попал артиллерийский снаряд".

[ + – ] Сергей Самусев с портретом Романченко

Полиция не пропустила депутата через рамку для участия в шествии, Самусева сразу задержали.

96-летний Борис Романченко проживал в многоквартирном доме, который попал под бомбежки российских войск. По словам внучки погибшего, после попадания снаряда в квартире все полностью сгорело, там "остались только кости на сетке кровати, как он и лежал".

[ + – ] Богдан Романченко Фото: sportarena [ + – ] Квартира Бориса Романченко после артобстрела [ + – ] Квартира Бориса Романченко после артобстрела

Ранее Фокус рассказывал, о чем сегодня на параде в честь Дня победы говорил Путин. В частности, глава РФ заявил о разворачивании военной инфраструктуры в Украине, регулярных поставках в страну современного оружия из стран НАТО, а также об опасности, которая "росла с каждым днем".

Напомним, в в Москве внезапно отменили воздушную часть парада.