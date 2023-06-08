В Ізраїлі вулицю з консульством РФ назвали на честь українського футболіста, який загинув на війні

Мерія ізраїльського міста Хайфа вирішила вшанувати пам'ять загиблого під Бахмутом Сергія Баланчука, який грав у хайфському "Маккабі" у 1996-1999 роках.

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В ізраїльському місті Хайфа вирішили перейменувати на честь загиблого на війні українського футболіста Сергія Баланчука вулицю, на якій розташоване консульство Російської Федерації. Про це повідомив ізраїльський портал Sport 5.

У публікації йдеться, що таким чином у місті вирішили вшанувати пам'ять футболіста, який грав за хайфський "Маккабі" у 1996-1999 роках.

Ідею назвати одну з міських вулиць ім'ям українського спортсмена висунув член ради Хайфи. Після того, як пропозиція була схвалена, в муніципалітеті вирішили, що це буде вулиця, на якій розташоване консульство Росії.

У липні минулого року ФК "Динамо" повідомив про смерть Сергія Баланчука на війні. 47-річний футболіст загинув під Бахмутом Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів.

"Його людська суть виявилася і зараз, коли він без роздумів вирушив захищати Україну. Не кожен здатний проявити себе так. Тим більше маючи відмінну освіту за плечима, хорошу роботу", — сказав про Сергія один із його перших тренерів Анатолій Крощенко.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року представники муніципальної ради німецького Лейпцига проголосували за те, щоб перейменувати вулицю, на якій розташоване російське консульство, на честь 96-річного мешканця Харкова Бориса Романченка, який загинув внаслідок російського обстрілу міста.

Ще ми писали про те, що у жовтні минулого року Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ у столиці, назви яких пов'язані з державою-агресором РФ або з радянською епохою.