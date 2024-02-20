Умер известный украинский актер Виктор Раду

Виктор Раду 37 лет посвятил работе в театре. Участвовал в съемках различных советских фильмов. На днях стало известно, что его сердце не выдержало.

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Умер 68-летний актер Виктор Раду, известный ролями в сериале "Анка с Молдаванки", "Беглянка" и другие. О смерти актера сообщили на официальной странице Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши.

Известно, что оборвалась жизнь актера еще в прошлую среду, 14 февраля, уже сегодня 20 февраля актера похоронили. По предварительной версии, у актера остановилось сердце. Что именно стало причиной этого, то ли сердечный приступ, то ли другие сопутствующие болезни, пока не известно.

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Справка

Известно, Виктор Раду родился 10 сентября 1956 года в городе Одессе. В 1978 году получил образование в Одесском институте инженеров морского флота, еще через 9 лет окончил педагогический институт искусств по специальности "Актер театра и кино". Почти 37 лет Виктор Раду проработал в актерском составе Одесского театра юного зрителя. На сцене театра он выступил в таких ролях — Дорант ("Мещанин во дворянстве"), сеньор Капулетти ("Ромео и Джульетта"), Дядя Лев ("Лесная песня"), Султан ("Волшебная лампа Аладдина"), Акела ("Маугли"), Автор ("Левушка"), Пинхус ("Будьте вы счастливы!"), Кекс ("Вкус солнца"), мистер Пендлтон ("Полианна"), Пепе ("Письма в Севилью") и легендарный Емелька Кайдаш ("Кайдашева семья").

Стоит отметить, что артист снялся в таких фильмах: "Дежавю", "Путана", "Светлая личность", "Каталежка", "Биндюжник и король", в сериалах "Личная жизнь следователя Савельева", "Ликвидация", "Исаев" и других картинах. Преимущественно вся его кино-карьера строилась на фильмах, снятых в России, ведь до 2014 года большинство украинских актеров и звезд активно строили свою карьеру в Москве.

Напомним, ранее мы писали, что умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука". Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Козловский сообщил о потере в семье.