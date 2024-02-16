Виталий Козловский сообщил о потере в семье

Виталий Козловский из сумомо сообщил, что в его семье случилось горе. Умерла их кошка, которая прожила в семье 16 лет.

Related video

38-летний певец и артист Виталий Козловский, который с августа 2023 года служит в армии, сообщил о болезненной утрате. Певец рассказал, что умерла его "дочь" Каси. Об этом он написал у себя на странице в инстаграм.

В частности, Козловский рассказал, что кошка прожила в его семье 16 лет и все это время была рядом во все важные и трудные моменты. Из-за этого ее в семье певца всегда считали членом семьи.

"Не стало нашей пушистой "дочки" Каси. Ты была свидетелем всех важнейших событий в жизни. Наш добрый маленький член семьи. 16 твоих счастливых лет жизни, а для меня это была безусловная любовь и терапия от одиночества... Теперь я не один, ты передала меня в надежные руки", — написал Козловский.

Проиллюстрировал сообщение Козловский архивными фото и видео с кошкой. Уже потом в истории инстаграма он показал одно из фото, где кошка лежит в ящике и не хочет его отпускать на службу.

"Родное твоему сердцу может исчезнуть в любой момент. Цените мгновение!" — написал певец.

Конечно поклонники в комментариях поддержали Козловского и посочувствовали: "Как это больно, тоже в ноябре потеряли свою любимицу. Держись", "Грустно как уходят наши пушистыми дети", "Я по своей месяц плакала... 9 лет жила и внезапно умерла...", "Я по своей месяц плакала... 9 лет жила и внезапно умерла.", "Боже, какая боль и ужас... вы ее так сильно любили", "Они для нас страница в жизни, но мы для них и есть целая жизнь", "Ну вот опять плачу... Любовь детей и животных чистейшая, потому что любят всецело... Сил Вам пережить потерю маленькой подруги, единственное, что радует из Вашего поста, что она передала Вас в надежные руки — пусть они постоянно поддерживают и не устают", "Жаль...сочувствую, Виталик...мой Мажор тоже 16 лет прожил. Больно".

Напомним, ранее мы писали, что бывший продюсер певца Игорь Кондратюк предположил, что Козловский больше не служит в ВСУ. Уже на следующий день, Козловский нецензурно ответил Кондратюку.

На фоне слухов о том, что певец больше не в армии, его заметили в компании знакомых женщин в столице в гражданской форме Уже на следующий день певец опроверг слухи и вышел на связь к поклонникам.