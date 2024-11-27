Румынский "Трамп": каким образом пророссийский политик побеждает на выборах президента

Лидером первого тура президентских выборов в Румынии оказался тот, кого еще месяц назад считали абсолютным аутсайдером, — ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску. Насколько вероятна его победа во втором туре и что она будет означать для Украины и Европы в целом, выяснял Фокус.

В соседней Румынии после подсчета 100% голосов в первом туре президентских выборов определились кандидаты, которые сойдутся 8 декабря в финальном поединке. Итак, согласно результатам румынской ЦИК на первом месте с 22,94% поддержки неожиданно оказался независимый кандидат — ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, который не представляет ни одной партии и не имеет собственной политсилы. Заметим, что 62-летний Джорджеску избирательную кампанию проводил в основном в соцсетях, за что получил прозвище TikTok-кандидат. По взглядам он — типичный правый популист, своего рода румынский Трамп. С учетом того, что никакие соцопросы даже близко не прогнозировали его лидерские позиции, которые позволили бы прорваться во второй тур, результат стал, без преувеличения сенсацией.

На втором месте с 19,18% голосов оказалась представительница оппозиционного "Союза спасения Румынии" проевропейская и проукраинская кандидатка, 52-летняя Елена Ласкони. Она лишь на 2 742 голоса опередила действующего премьер-министра Марчела Чолаку, который занял третью избирательную ступеньку и до последнего считался почти безоговорочным фаворитом гонки. Ну, и наконец, тот, кому уверенно пророчили второе место и выход во второй тур, лидер "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симион финишировал четвертым с примерно 14% голосов.

Ультранационалистический кандидат лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии Фото: Getty Images

62-летний Джорджеску в своих интервью трехлетней давности называл щит противоракетной обороны НАТО в румынском городе Девеселу "позором дипломатии", заявляя, что Североатлантический альянс не будет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России. Он также критиковал военную помощь Украине со стороны США и прилюдно выражал восхищение Венгрией и ее премьером Орбаном за умение вести международные переговоры и отстаивать национальные интересы.

Кроме того, Келин Джорджеску говорил о том, что ему чрезвычайно близка русская культура, хвалил Путина как человека, который "чрезвычайно любит свою страну". Собственно, неудивительно, что на таком фоне в Румынии нашлись те, кто увидел печально известный "российский след" в истории электорального успеха Джорджеску. "Исходя из позиции Джорджеску по Украине и расхождения между опросами общественного мнения и фактическими результатами, мы не можем этого (российского вмешательства. — Ред.) исключать", — отметил в комментарии The Guardian профессор политологии в университете Бабеш-Бойяи Серджиу Мискою. В свою очередь эксперты, с которыми пообщался Фокус, оценивают проблему в куда более глобальном контексте.

Почему Румыния чрезвычайно важна для Путина

В частности политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом отмечает: "Пожалуй, уже не осталось человека, который бы не слышал за последние два года о ядерном шантаже и угрозах России относительно ядерного удара по Украине или же Западу. На самом деле, на самом верху в РФ давно принято решение сделать ядерный вопрос элементом блефа. Вместо этого Путин приказал спецслужбистам, финансистам и всем причастным открыть новую, необъявленную Холодную войну против Европы, где будут иметь место различные сценарии: от диверсий до крупных скандалов для участия РФ в формировании своего пула европейских лидеров. Точно так было в 80-е годы, когда КПСС и Москва помогали палестинцам, организовывали антиамериканские движения и тому подобное. Вот по этой кальке сейчас будет формироваться мощное давление РФ на ЕС, в частности те государства, которые дружат с Украиной".

В данном контексте, замечает эксперт, особое внимание уделяется так называемому восточноевропейскому блоку — Болгарии, Румынии, Словакии, Польше.

Келин Джорджеску говорит, что ему чрезвычайно близка русская культура, и хвалит Путина как человека, который "чрезвычайно любит свою страну" Фото: Getty Images

"В этом блоке особенно важными для Путина являются Польша, а также Румыния, в том числе и потому, что это огромная территория, через которую в Украину происходят поставки западного оружия. Путин максимально стремится сменить в этих странах политическое руководство, которое занимает проукраинские позиции. Вот поэтому сейчас фокус на Румынии, где вскоре будет второй тур. Кстати, то, что у РФ не получилось в Молдове протащить пророссийского кандидата связано исключительно с тем, что выборы там состоялись раньше, чем в Румынии. Если бы было наоборот, то Европа не удержала бы Молдову — и мы сейчас имели бы сразу две соседние страны, которые враждебно настроены по отношению к Украине — Венгрию и Молдову", — отмечает политолог.

По его убеждению, Европе известно о плане РФ по "деукраинизации" ЕС: "Но дело в том, что европейские элиты до сих пор не верят в возможность возвращения к временам Холодной войны, страшных свинцовых 70-80 гг., когда убивали премьер-министров, в частности, Альдо Моро (бывший глава Совмина Италии. — Ред.). Сейчас же неплохо потренировались на израильско-палестинском конфликте, где очень четко в мире просматривались метастазы антиизраильского лобби, и эта тенденция будет продолжаться. Европа к этому, к большому сожалению, не готова. Так же, как и мы оказались не готовы к войне", — заключает Виктор Небоженко.

Действительно ли голосование в Румынии носило протестный характер

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Во-первых, по моему убеждению, с высокой вероятностью во втором туре президентских выборов в Румынии победителем будет не Келин Джорджеску, который является вопиюще маргинальным. Думаю, что большинство граждан Румынии все же сохраняют проевропейские симпатии, желание остаться в западном мире, а не бросаться в совершенно другую сторону. Во-вторых, кандидат, победивший в первом туре, является не столько пророссийским, сколько антизападным и чрезвычайно радикальным. Ну, о чем говорить, если человек является открытым симпатиком румынских фашистов и отражает крайние маргинальные и популистские взгляды?!".

Назвав первый тур протестным голосованием, политолог констатировал: "И если у нас на президентских выборах в 2019 году было позитивное президентское голосование, потому что голосовали за во всех смыслах позитивную альтернативную фигуру, то в Румынии имело место негативное протестное голосование. Исходя из этого, я думаю, что маловероятной представляется окончательная победа фаворита первого тура. Тем не менее, эта история является весьма показательной, поскольку наглядно демонстрирует настроения недовольства, как собственными элитами, так и политикой Европейского Союза (ЕС). Это недовольство сейчас проявляется во многих странах и касается аграрных вопросов, так называемых зеленых приоритетов и тому подобное. Плюс, многие люди боятся риска войны и поэтому реагируют на такие вроде бы антивоенные по форме призывы".

Президент Румынии избирается на пятилетний срок и имеет достаточно широкие полномочия в вопросах внешней политики и безопасности Фото: Getty Images

Первый тур президентских выборов в Румынии, убежден Владимир Фесенко, является еще одним проявлением усиления праворадикальных популистских сил в Европе, особенно в Центральной и Восточной ее частях: "Здесь можно говорить не только о Румынии. Видим победу Фицо в Словакии, доминирование Орбана в Венгрии. Да что уж говорить о Румынии, если праворадикалы побеждают в Австрии! Поэтому, к сожалению, имеет место такая тенденция. Пока эти силы, за исключением некоторых стран, не являются определяющими, но относиться к этому следует серьезно. К примеру, у нас акцентируют внимание на том, что тот же Джорджеску является пророссийским, но на самом деле ключевая проблема заключается в том, что он антизападный. И эта проблема выходит далеко за пределы Румынии".

А чтобы не было таких результатов голосований, как в Румынии во время первого тура президентских выборов, резюмирует политолог, правящие элиты должны чаще прислушиваться к тем людям, "о которых они забывают чуть ли не на следующий день после выборов". "В общем, европейским элитам давно пора задуматься над тем, как решать проблему политического популизма, потому что последствия этой проблемы будут очень и очень негативными. И этот разрушительный популизм является диагнозом, который касается не только Румынии и ее лидеров", — констатирует Владимир Фесенко.

Если же говорить именно о Румынии и ее лидерах, то попутно отметим, что в этой стране президент, избираемый на пятилетний срок, имеет достаточно широкие полномочия прежде всего в вопросах внешней политики и безопасности и представляет страну за рубежом. Впрочем, президент Румынии Клаус Йоханнис, который вскоре завершит свой второй срок, несмотря на недавнее стремление стать новым генсеком НАТО, прославился тем, что был абсолютно пассивен на глобальной политической сцене.