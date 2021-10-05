"Холодная война не нужна". Столтенберг призвал членов НАТО к сотрудничеству с РФ

Глава организации также признал, что Украина и Грузия вступят в Альянс, хочет этого Россия или нет. Однако случится это "не завтра".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса поддерживать взаимодействие с Россией для того, чтобы предотвратить гонку вооружений или холодную войну. Соответствующее заявление руководитель объединения сделал в ходе выступления в университете Джорджтауна (Вашингтон, США) во вторник, 5 октября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я полагаю, что мы (НАТО) должны поддерживать сотрудничество с Россией, потому что нам не нужны холодная война и гонка вооружений", — сказал Столтенберг, добавив, что отношения между Альянсом и РФ на данный момент находятся в самой низкой точке со времен холодной войны.

Украина-НАТО — что сказал Столтенберг

Помимо этого генсек выразил уверенность, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако это "случится не завтра".

"Только Украина и Грузия могут решать, вступать им в НАТО или нет. Не Россия. Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и это то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, которые желают вступить (в Альянс)", — сказал руководитель организации.

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должно быть готово реагировать на действия России реальными действиями.

Ранее командующий Военно-морским флотом США в Европе и Африке Роберт Берк заявил, что Россия своими действиями провоцирует страны НАТО открыть огонь первыми.