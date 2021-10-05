"Холодна війна не потрібна". Столтенберг закликав членів НАТО до співпраці з РФ

Глава організації також визнав, що Україна та Грузія вступлять до Альянсу, хоче цього Росія чи ні. Однак станеться це "не завтра".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу підтримувати взаємодію з Росією для того, щоб запобігти гонці озброєнь або холодній війні. Відповідну заяву керівник об'єднання зробив у ході виступу в університеті Джорджтауна (Вашингтон, США) у вівторок, 5 жовтня.

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"Я вважаю, що ми (НАТО) повинні підтримувати співробітництво з Росією, тому що нам не потрібні холодна війна та гонка озброєнь", — сказав Столтенберг, додавши, що відносини між Альянсом та РФ на цей момент перебувають на найнижчій точці з часів холодної війни.

Україна-НАТО — що сказав Столтенберг

Крім цього, генсек висловив упевненість, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, проте це "станеться не завтра".

"Тільки Україна та Грузія можуть вирішувати, вступати їм у НАТО чи ні. Не Росія. Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і це те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом: нам потрібно нарощувати зусилля та зробити більше для цих країн, які бажають вступити (в Альянс)", — сказав керівник організації.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що НАТО має бути готове реагувати на дії Росії реальними діями.

Раніше командувач Військово-морським флотом США в Європі й Африці Роберт Берк заявив, що Росія своїми діями провокує країни НАТО відкрити вогонь першими.