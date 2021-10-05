"Повинні спати з одним відкритим оком": міністр оборони Естонії про небезпеку з боку РФ

НАТО, за словами Калле Лаанета, має бути готове реагувати на дії Кремля не лише політичними гаслами, а й реальними діями.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час дискусії "Життя в тіні Росії — як утримати напористу політику Кремля?" у межах Варшавського безпекового форуму заявив, що НАТО повинні бути готовими до реагування на дії Росії не тільки політичними гаслами. Про це повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу.

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За словами Лаанета, основний аспект між союзниками країн по НАТО повинен будуватися на солідарності та взаємній довірі. Безпечний аспект повинен стояти на першому місці, після економіки і гуманітарних питань.

"Ми повинні спати щоночі з одним розкритим оком. Ми повинні бути готові не тільки до стримування, а й бути готовими до реагування, і не тільки політичними гаслами, але бути готові до реальних дій", — заявив міністр оборони.

Естонія повинна постійно контролювати ситуацію на кордоні з Росією. Стежити за тим, яку політику проводить Кремль, ділячись цією інформацією із союзниками Альянсу. Також міністр оборони виступив за збільшення американського контингенту на території Естонії.

Нагадаємо, в Естонії працюють над новим бойовим роботом Nordic Robotic Wingman.

Раніше президент Лукашенко заявив про те, що в Україну "тягнуть" натовські війська під виглядом навчальних центрів США.