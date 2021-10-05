"Повинні спати з одним відкритим оком": міністр оборони Естонії про небезпеку з боку РФ
НАТО, за словами Калле Лаанета, має бути готове реагувати на дії Кремля не лише політичними гаслами, а й реальними діями.
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час дискусії "Життя в тіні Росії — як утримати напористу політику Кремля?" у межах Варшавського безпекового форуму заявив, що НАТО повинні бути готовими до реагування на дії Росії не тільки політичними гаслами. Про це повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу.
За словами Лаанета, основний аспект між союзниками країн по НАТО повинен будуватися на солідарності та взаємній довірі. Безпечний аспект повинен стояти на першому місці, після економіки і гуманітарних питань.
"Ми повинні спати щоночі з одним розкритим оком. Ми повинні бути готові не тільки до стримування, а й бути готовими до реагування, і не тільки політичними гаслами, але бути готові до реальних дій", — заявив міністр оборони.
Естонія повинна постійно контролювати ситуацію на кордоні з Росією. Стежити за тим, яку політику проводить Кремль, ділячись цією інформацією із союзниками Альянсу. Також міністр оборони виступив за збільшення американського контингенту на території Естонії.
Нагадаємо, в Естонії працюють над новим бойовим роботом Nordic Robotic Wingman.
Раніше президент Лукашенко заявив про те, що в Україну "тягнуть" натовські війська під виглядом навчальних центрів США.