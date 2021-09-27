В Україну "тягнуть" натовські війська, треба на це реагувати, — Лукашенко

Президент Білорусі вважає, що під виглядом навчальних центрів США створюють в Україні свої військові бази, і заявив, що не раз обговорював це з Путіним.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час доповіді силовиків про ситуацію на кордоні доручив приділити особливу увагу прикордонній ділянці з Україною, повідомляє в понеділок, 27 вересня БЕЛТА.

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"В Україну тягнуть натовські війська, під виглядом навчальних центрів США створюють фактично (військові. — Ред.) бази. Нам треба на це реагувати", — заявив він.

За словами Лукашенка, цю тему він не один раз обговорював на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми домовилися, що там треба робити якісь дії. В іншому випадку завтра матимемо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію, аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми допустити цього не можемо", — сказав президент.

Нагадаємо, 5 серпня Олександр Лукашенко доручив закрити "кожен метр" кордону Білорусі для того, щоб "жодна нога не ступила на територію Білорусі із суміжної сторони".

Через чотири дні білоруський лідер пригрозив Україні визнати Крим частиною Російської Федерації.

А у вересні 2021 року заявив, що українці — це "наші люди" і білоруси в будь-яких ситуаціях будуть ставитися до них "по-людськи".