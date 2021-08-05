"Нехай думають": Лукашенко доручив закрити "кожен метр" кордону Білорусі (відео)

Президент Білорусі розповів про "нацистів, котрі вбивають людей і напівживих викидають їх на територію країни".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань ситуації на кордоні доручив посилити роботу з охорони кордону та запобігання фактів її порушення, повідомляє в четвер, 5 серпня пресслужба білоруського лідера.

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На початку наради Лукашенко заявив, що йому важливо вислухати від керівництва силових структур їхню точку зору стосовно "братньої України".

"Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", — заявив глава держави.

У зв'язку з цим, Олександр Лукашенко доручив силовикам вжити заходів для того, щоб "від сьогодні жодна нога на територію Білорусі із суміжної сторони ступити не могла".

Білоруський лідер закликав керівників силових структур закрити кожен метр кордону.

"Народ наш повинен відчувати себе спокійно, знати, що є мужики, які готові їх захистити. Не дай бог, суміжні країни почнуть реалізовувати тактику видворення людей (нелегальних мігрантів. — Ред.), яких вони покликали через офіційні пропускні пункти. Ви знаєте наслідки, вони — теж, тому нехай думають", — продовжив Лукашенко.

За його словами, "м'яч" зараз на боці суміжних з Білоруссю держав.

"Але дійти до того, щоб вбивати людей і напівживих викидати на нашу територію ... Ну, нацисти і все, чого про них говорити", — підсумував Лукашенко.

[ + – ] Виступ Олександра Лукашенка

Нагадаємо, 2 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною. Причиною такого рішення, за його словами, стала "величезна кількість зброї", яка надходить нібито в Білорусь з нашої країни.

У червні Лукашенко заявив, що Білорусь не буде приймати літаки, що прилітають з України у зв'язку з тим, що український уряд ухвалив рішення закрити повітряний простір України для літаків з Білорусі.

Також Олександр Лукашенко охарактеризував словом "війна" ситуацію, що склалася у світі. За його словами, Білорусь постраждала від світової кризи, апогеєм якої стала "спроба повалення влади" в цій країні.