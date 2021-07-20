Лукашенко заявив, що в сучасному світі триває війна

За словами Лукашенка, Білорусь, будучи "відкритою і вільною країною", постраждала від світової кризи, апогеєм якої стала "спроба повалення влади".

Олександр Лукашенко під час наради з пріоритетів зовнішньої політики Білорусі, яка проходила в Мінську, охарактеризував ситуацію в світі словом "війна". Про це повідомляє державне Білоруське телеграфне агентство (БелТА).

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Так, Лукашенко підкреслив, що кожні кілька років керівники держави зустрічаються в подібному форматі для оцінки роботи дипломатичних відомств.

"Як ви розумієте, нинішня нарада відбувається в особливих умовах. Те, що зараз діється в сучасному світі, можна охарактеризувати одним ємним словом "війна", — заявив Лукашенко.

Утім, за його словами, поки ця "війна" не вступила в стадію "гарячого конфлікту", а ведеться в кабінетах, ЗМІ, соціальних мережах та економіці. І, вважає Лукашенко, у людства немає "універсального засобу", щоб зупинити цю "війну".

Також він заявив, що Білорусь, будучи "сучасною і відкритою" країною, сильно постраждала від світової кризи. Апогеєм, за його словами, стала ситуація на президентських виборах 2020 року і "спроба повалення влади", що послідувала за цим.

"Як готуються і реалізуються такі кольорові бліцкриги, ви добре знаєте. Без зовнішнього втручання вони неможливі", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко розпорядився "повністю перекрити" кордон Білорусі й України. Пізніше того ж дня Держприкордонслужба України спростувала інформацію про закриття кордону з Білоруссю.

5 липня в МЗС України також повідомили, що кордон, незважаючи на слова Лукашенка, залишається відкритим. А 12 липня в МЗС Білорусі заявили, що під заявою Лукашенка про "повне перекриття кордону" малося на увазі лише те, що "його потрібно ретельніше охороняти".