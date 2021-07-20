Лукашенко заявил, что в современном мире идет война

По словам Лукашенко, Беларусь, будучи "открытой и свободной страной", пострадала от мирового кризиса, апогеем которого стала "попытка свержения власти".

Александр Лукашенко в ходе совещания по приоритетам внешней политики Беларуси, которое проходило в Минске, охарактеризовал сложившуюся в мире ситуацию словом "война". Об этом сообщает государственное Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

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Так, Лукашенко подчеркнул, что каждые несколько лет руководители государства встречаются в подобном формате для оценки работы дипломатических ведомств.

"Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", — заявил Лукашенко.

Впрочем, по его словам, пока эта "война" не вступила в стадию "горячего конфликта", а ведется в кабинетах, СМИ, соцсетях и экономике. И, считает Лукашенко, у человечества нет "универсального средства", чтобы остановить эту "войну".

Также он заявил, что Белорусь, будучи "современной и открытой" страной, сильно пострадала от мирового кризиса. Апогеем, по его словам, стала ситуация на президентских выборах 2020 года и последовавшая за этим "попытка свержения власти".

"Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны", — заявил Лукашенко.

Напомним, 2 июля Лукашенко распорядился "полностью перекрыть" границу Беларуси и Украины. Позже в тот же день Госпогранслужба Украины опровергла информацию о закрытии границы с Беларусью.

5 июля в МИД Украины также сообщили, что граница, несмотря на слова Лукашенко, остается открытой. А 12 июля в МИД Беларуси заявили, что под заявлением Лукашенко о "полном перекрытии границы" имелось в виду лишь то, что "ее нужно тщательнее охранять".