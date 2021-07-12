Закрытие границы с Украиной не касается бизнеса, туристов или граждан, - МИД Беларуси

Министр заявил, что под словами Лукашенко о "полном перекрытии границы" имелось в виду, что "нужно более пристально ее охранять".

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что несмотря на слова Александра Лукашенко о "полном перекрытии границы с Украиной" та остается открытой. Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу Russia Today отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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"Что значит закрыли? Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учётом тех событий, которые имели место в последние дни… все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", — отметил Макей.

Чиновник подчеркнул, что для бизнеса, туризма или перемещения через границу граждан не существует каких-либо препятствий.

Однако, заявил Макей, белорусская сторона будет "принимать самые жесткие меры" для того, чтобы противодействовать преступности и организации на территории страны террористических актов.

Примечательно, что 5 июля и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что, несмотря на заявление Лукашенко, граница между странами оставалась открытой.

Ранее и Госпогранслужба Украина опровергла слова о закрытии границ с Беларусью.

О том, что Лукашенко распорядился "полностью перекрыть границу с Украиной" стало известно 2 июля. По его словам, на такой шаг нужно пойти из-за "огромного количества оружия, которое поступает в Беларусь из Украины". В МИД Украины категорически отрицают поставки в Беларусь украинского вооружения.