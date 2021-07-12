Закриття кордону з Україною не стосується бізнесу, туристів або громадян, — МЗС Білорусі

Міністр заявив, що під словами Лукашенка про "повне перекриття кордону" малося на увазі, що "потрібно більш уважно його охороняти".

Глава Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що, незважаючи на слова Олександра Лукашенка про "повне перекриття кордону з Україною", той залишається відкритим. Про це він сказав в інтерв'ю російському телеканалу Russia Today, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

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"Що значить, закрили? Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце в останні дні ... усе це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів", — зазначив Макей.

Чиновник підкреслив, що для бізнесу, туризму або переміщення через кордон громадян не існує будь-яких перешкод.

Однак, заявив Макей, білоруська сторона буде "вживати найжорсткіші заходи" для того, щоб протидіяти злочинності й організації на території країни терористичних актів.

Примітно, що 5 липня і глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що, незважаючи на заяву Лукашенка, кордон між країнами залишався відкритим.

Раніше і Держприкордонслужба України спростувала слова про закриття кордонів з Білоруссю.

Про те, що Лукашенко розпорядився "повністю перекрити кордон з Україною", стало відомо 2 липня. За його словами, на такий крок потрібно піти через "величезну кількість зброї, яка надходить до Білорусі з України". У МЗС України категорично заперечують постачання в Білорусь українського озброєння.