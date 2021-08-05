"Пусть думают": Лукашенко поручил закрыть "каждый метр" границы Беларуси (видео)

Президент Беларуси рассказал о "нацистах, убивающих людей и полуживых выбрасывающих их на территорию страны".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе поручил усилить работу по охране границы и предотвращению фактов ее нарушения, сообщает в четверг, 5 августа пресс-служба белорусского лидера.

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В начале совещания Лукашенко заявил, что ему важно выслушать от руководства силовых структур их точку зрения касаемо "братской Украины".

"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", – заявил глава государства.

В связи с этим, Александр Лукашенко поручил силовикам предпринять меры для того, чтобы "с сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна".

Белорусский лидер призвал руководителей силовых структур закрыть каждый метр границы.

"Народ наш должен чувствовать себя спокойно, знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Не дай бог, сопредельные страны начнут реализовывать тактику выдворения людей (нелегальных мигрантов. – Ред.), которых они позвали через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они – тоже, поэтому пусть думают", – продолжил Лукашенко.

По его словам, "мяч" сейчас на стороне сопредельных с Беларусью государств.

"Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", – подытожил Лукашенко.

[ + – ] Выступление Александра Лукашенко

Напомним, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной. Причиной такого решения, по его словам, стало "огромное количество оружия", которое поступает якобы в Беларусь из нашей страны.

В июне Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты, прилетающие из Украины в связи с тем, что украинское правительство приняло решение закрыть воздушное пространство Украины для самолетов из Беларуси.

Также Александр Лукашенко охарактеризовал словом "война" ситуацию, сложившуюся в мире. По его словам, Беларусь пострадала от мирового кризиса, апогеем которого стала "попытка свержения власти" в этой стране.