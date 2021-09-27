В Украину "тащат" натовские войска, надо на это реагировать, – Лукашенко

Президент Беларуси считает, что под видом учебных центров США создают в Украине свои военные базы, и заявил, что не раз обсуждал это с Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время доклада силовиков о ситуации на границе поручил уделить особое внимание пограничному участку с Украиной, сообщает в понедельник, 27 сентября БЕЛТА.

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"В Украину тащат натовские войска, под видом учебных центров США создают фактически (военные. – Ред.) базы. Нам надо на это реагировать", – заявил он.

По словам Лукашенко, эту тему он не один раз обсуждал на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае завтра будем иметь на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию, вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы допустить этого не можем", – сказал президент.

Напомним, 5 августа Александр Лукашенко поручил закрыть "каждый метр" границы Беларуси для того, чтобы "ни одна нога не ступила на территорию Беларуси с сопредельной стороны".

Через четыре дня белорусский лидер пригрозил Украине признать Крым частью Российской Федерации.

А в сентябре 2021 года заявил, что украинцы – это "наши люди" и белорусы в любых ситуациях будут относиться к ним "по-человечески".