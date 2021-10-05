"Должны спать с одним открытым глазом": министр обороны Эстонии об опасности со стороны РФ

НАТО, по словам Калле Лаанета, должно быть готово реагировать на действия Кремля не только политическими лозунгами, но и реальными действиями.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время дискуссии "Жизнь в тени России — как удержать напористую политику Кремля?" в рамках Варшавского форума безопасности заявил, что НАТО должны быть готовыми к реагированию на действия России не только политическими лозунгами. Об этом сообщает корреспондент Укринформ.

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По словам Лаанета, основной аспект между союзниками стран по НАТО должен строиться на солидарности и взаимном доверии. Безопасный аспект должен стоять на первом месте, после экономики и гуманитарных вопросов.

"Мы должны спать каждую ночь с одним раскрытым глазом. Мы должны быть готовы не только к сдерживанию, но и быть готовыми к реагированию, и не только политическими лозунгами, но быть готовы к реальным действиям", — заявил министр обороны.

Эстония должна постоянно контролировать ситуацию на границе с Россией. Следить за тем, какую политику проводит Кремль, делясь этой информацией с союзниками Альянса. Также министр обороны выступил за увеличение американского контингента на территории Эстонии.

Напомним, в Эстонии работают над новым боевым роботом Nordic Robotic Wingman.

Ранее президент Лукашенко заявил о том, что в Украину "тащат" натовские войска под видом учебных центров США.