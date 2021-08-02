Росія провокує НАТО відкрити вогонь першими, — головний адмірал США

Роберт Берк заявляє, що кожен командир буде сам вирішувати, чи відкривати вогонь у разі провокацій: "я не збираюся просити командирів приймати перший удар у щелепу".

Командувач Військово-морським флотом США в Європі і Африці Роберт Берк заявив, що Росія своїми діями провокує країни НАТО відкрити вогонь першими. Про це повідомляє Business Insider.

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За словами Берка, винищувачі, що пролітають у 100 метрах над кораблями, провокують командирів суден відкривати вогонь.

"Можна стверджувати, що вони змушують нас стріляти першими. Ми не збираємося робити це першими, якщо не буде провокацій. У той же час я не збираюся просити своїх командирів приймати перший удар у щелепу", — говорить адмірал.

Він додав, що кожен командир окремо вирішує, відкривати вогонь по літаку, що пролітає поруч, чи ні. Наразі Росія є такою ж загрозою, як і Радянський Союз у період холодної війни. Вони суттєво модернізували свої Збройні сили, особливо підводні човни. Залякуванням Кремль намагається зробити так, щоб іноземні кораблі не проходили через міжнародні води.

Російські кораблі постійно супроводжують кораблі НАТО в багатьох регіонах, пролітаючи на наднизьких висотах без зрозумілої на те мети. Однак, ризик випадкового зіткнення при цьому вельми високий.

Нагадаємо, 24 червня російські винищувачі імітували візит на атаку нідерландського корабля Evertsen. Перед цим вони відкрили попереджувальний вогонь у бік HMS Defender в українських водах окупованого Криму.

Раніше росіяни три дні стежили за USS Ross під час навчань Sea Breeze.