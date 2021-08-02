Россия провоцирует НАТО открыть огонь первыми, - главный адмирал США

Роберт Берк заявлет, что каждый командир будет сам решать, открывать ли огонь, в случае провокаций: "я не собираюсь просить командиров принимать первый удар в челюсть".

Командующий Военно-морским флотом США в Европе и Африке Роберт Берк заявил, что Россия своими действиями провоцирует страны НАТО открыть огонь первыми. Об этом сообщает Business Insider.

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По словам Берка, пролетающие истребители в 100 метрах над кораблями провоцируют командиров суден открывать огонь.

"Можно утверждать, что они заставляют нас стрелять первыми. Мы не собираемся делать это первыми, если не будет провокаций. В то же время я не собираюсь просить своих командиров принимать первый удар в челюсть", — говорит адмирал.

Он добавил, что каждый командир отдельно решает, открывать огонь по пролетающем самолете рядом или нет. На данный момент Россия представляет собой такую же угрозу, как и Советский Союз в период холодной войны. Они существенно модернизировали свои Вооруженные силы, особенно подводные лодки. Запугиванием Кремль пытается сделать так, чтобы иностранные корабли не проходили через международные воды.

Российские корабли постоянно сопровождают корабли НАТО во многих регионах, пролетая на сверхнизких высотах без понятной на то цели. Однако риск случайного столкновения при этом весьма высокий.

Напомним, 24 июня российские истребители имитировали заход на атаку нидерландского корабля Evertsen. Перед этим они открыли предупреждающий огонь в сторону HMS Defender в украинских водах оккупированного Крыма.

Ранее россияне три дня следили за USS Ross во время учений Sea Breeze.