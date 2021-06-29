Російські винищувачі погрожували нідерландському кораблю Evertsen у Чорному морі (фото)

За заявою Міноборони, винищувачі пролітали на небезпечно низькій висоті, імітуючи атаку по нідерландському фрегату.

Російські військові створювали небезпечну ситуацію поруч з кораблем нідерландських ВМС HNMLS Evertsen. Заяву Міноборони Нідерландів опубліковано у Twitter.

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Заявляється, що 24 червня російські винищувачі пролітали над кораблем на небезпечній висоті й імітували атаку. Під час небезпечних дій РФ, корабель, як заявляють у Міноборони, йшов у міжнародних морських водах.

Фото: Ministerie van Defensie

На фото видно як мінімум два винищувачі, однак про те, скільки їх було всього, не повідомляється.

Фото: Ministerie van Defensie

HNMLS Eversten F805 недавно був в Одесі. Короткі характеристики корабля:

Повна водотоннажність — 6000 тонн

Довжина — 144 метри

Ширина — 19 метрів

Осадка — 5 метрів

Швидкість — 30 вузлів

Озброєння фрегата:

Артилерійські установки: 127-мм гармата "Отобреда" Mk100, 30-мм артустановка "Голкіпер" із 7 стовбурами, два "Ерлікони" і пара кулеметів "Браунінг".

Ракетне озброєння — 8 протикорабельних ракет Harpoon, 40 пускових установок Mk41 для різних боєприпасів.

Торпедна зброя — два двотрубних 324-мм торпедних апарати Mк32 (для торпед Mк46). В ангарі вертоліт NH-90.

Нагадаємо, 23 червня, стався подібний інцидент. У РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.

У Міноборони Британії стверджували, що вони не помітили пострілів, про які заявляли в РФ. Пізніше ФСБ РФ опублікували кадри попереджувального вогню по Defender після подій 23 червня.