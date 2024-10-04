Фактор красной кнопки Путина: почему Запад не помогает Украине так, как Израилю

Президент Зеленский сетует, что западные партнеры, отказываясь сбивать российские ракеты у своих границ с Украиной, на Ближнем Востоке вместо этого действуют иначе. Почему союзники занимают избирательную тактику, выяснял Фокус.

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Комментируя, среди прочего, в своем видео обращении, обострение между Ираном и Израилем, Владимир Зеленский отдельно акцентировал, что западные партнеры отказываются сбивать российские ракеты у своих границ с Украиной, в то же время на Ближнем Востоке "во время преступных иранских ударов международная коалиция действует вместе".

"Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать "Шахеды", сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно, ведь каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе", — подчеркнул глава государства. Поблагодарив государства, которые помогают Украине с системами противовоздушной обороны, "а особенно Румынию за ее Patriot", Зеленский резюмировал: "Мы можем достичь еще большей эффективности — мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды" и ракеты во взаимодействии с союзниками".

Как Вашингтон и Лондон помогли Израилю

О том, что американские эсминцы в Средиземном море сбили несколько ракет, которыми Иран пытался атаковать Израиль, сообщает Washington Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны США. Официально эту информацию в Пентагоне не комментировали. Зато глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил следующее: "Решительно осуждаю совершенную Ираном атаку против Израиля. Британские силы сыграли свою роль в попытке предотвратить дальнейшее обострение на Ближнем Востоке. Я хочу поблагодарить британских военнослужащих, участвовавших в этой операции, за их мужество и профессионализм".

Между тем издание Politico, ссылаясь на неназванных советников президента США Джо Байдена пишет, что США и Израиль обсуждают возможность атаки на проиранские формирования и подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии в рамках военного ответа Ирана на массированный ракетный обстрел территории Израиля вечером 1 октября.

США категорически не хотят эскалации с ядерной Россией

Комментируя Фокусу фактический упрек Зеленского союзникам относительно уровня поддержки Украины и Израиля, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил: "На сегодняшний день Украина имеет соглашение по безопасности с США, которое предусматривает четкий перечень тех вещей, по которым мы сотрудничаем: передача оружия, ВПК и тому подобное. Это соглашение не исключает, в том числе, совместных действий по закрытию неба, но это несколько иное соглашение, чем у США с Израилем. Конечно же, мы хотим, и президент правильно делает, что настаивает на этом, чтобы Штаты включались в нашем случае в процессы так, как в Израиле. Впрочем, отличие между Украиной и Израилем заключается в том, что США категорически не хотят эскалации с ядерной Россией".

Подчеркнув, что Израилю на сегодня не противостоит ни одно ядерное государство, эксперт констатировал: "Мы действительно смелые, ведь воюем с большой ядерной страной, но Соединенные Штаты по состоянию на сейчас сохраняют в отношении России политику так называемых красных линий. Если бы США проявили инициативу и дали бы соответствующую отмашку, заявив, что поддерживают все, что говорит президент Украины, я думаю, и Польша, и Румыния, значительно активнее включились бы в процесс сбивания "Шахедов" и не только их".

По убеждению эксперта, большинство соседей Украины "с пониманием" относятся к ситуации и готовы поддерживать. Отметив, что, например, соседняя Польша заложила соответствующий инструмент в соглашение о сотрудничестве с Украиной, эксперт констатировал, что Варшава и Бухарест "к сожалению, все же оглядываются на Вашингтон и Брюссель".

Отвечая на вопрос о том, могут ли США изменить свою позицию по данному конкретному треку во время грядущего заседания группы "Рамштайн", которую созывает на уровне лидеров Джо Байден, эксперт отметил: "Нет. Думаю, позиция Соединенных Штатов сохранится такой, какой она есть сейчас. Мы можем рассчитывать на усиление ПВО, поставки дополнительных ракет, зенитно-ракетных комплексов, постепенное усиление авиации, но не думаю, что по состоянию на сейчас мы услышим решение о закрытии нашего неба. В будущем — вполне возможно, сейчас — нет".

Запад до сих пор боится ядерной кнопки Путина

В свою очередь эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Если говорить о различии в подходах западных союзников к Украине и Израилю, то здесь все объясняют всего два слова: ядерное оружие. У Тегерана нет второго по величине ядерного потенциала, поэтому сбивать его ракеты, убивать его генералов, как делать и любые операции по сдерживанию Ирана очень просто. Иран — не Россия, считают наши союзники, до сих пор опасаясь, что Путин может нажать ядерную кнопку. А вот если Иран нажмет ядерную кнопку, то далеко не факт, что там вообще что-то есть, а если и есть, то далеко не факт, что оно способно взлететь в принципе. Такова логика Запада, в частности США".

Отметив, что с точки зрения Запада полномасштабное нападение на Украину — это было абсолютно нерациональное решение РФ, эксперт подчеркнул: "Таким образом, если атака на Украину является нерациональной, а Путин на это пошел, то западные союзники считают, что и решение о ядерной эскалации Кремль может принять. Сколько я ни говорил с западными советниками, экспертами, бывшими и действующими, все они убеждены, что Путин мыслит западными категориями. То есть, они не понимают имперскую логику и в этом, к большому сожалению, проблема их расчетов".

Учитывая, что именно Москва прописала в своей ядерной доктрине, отмечает Александр Краев, Путин уже "раз сто" должен был бы атаковать Украину. Это, по его мнению, должно было бы произойти и после входа РДК и легиона "Свобода России" в Белгородскую область, а ВСУ на Курщину, и после атаки на аэродром "Бельбек" в Крыму, и после потопления ЧФ РФ и, тем более после сбития двух А-50, которые являются частью ядерного сдерживания.

Несмотря на то, что Запад до сих пор боится ядерной кнопки Путина, заключает Александр Краев, определенный прогресс есть, "но движение в этом направлении оставляет желать лучшего".

Почему США на самом деле защищают Иран, а не Израиль

Отвечая на вопрос о том, почему западные союзники по-разному реагируют на ракетные атаки со стороны Ирана и России, политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Эта история началась еще в 1948 году, когда было объявлено государство Израиль, которое четко понимало, что оружия просто так ему никто не даст, а потому надо не просто работать — пахать на оборону. 25 лет государство Израиль, не доедая, 30% бюджета отдавало на оборону и по состоянию на 1973 год, имея 2,5-3 млн населения и площадь приблизительную к Киевской области, 80% из которой была и есть пустыня Негев, выпускало самолеты, производило ракеты и оружие, "слепило" ядерную бомбу".

В результате Израиль, отмечает эксперт, достигнув таких успехов добился независимой политики по ведению войн: "В 1967 году Израилю тоже рассказывали, в том числе, американцы, что не надо бить арабские страны. Но они все равно напали и по дороге в нейтральных водах даже расстреляли американский корабль "Liberty". Тем не менее, американцы с ними потом имели дела и имеют, как видим, сейчас".

Особо отметив, что Израиль "впахивал на свою оборонку 70 лет", Тарас Загородний подчеркнул: "Сейчас будете смеяться, но факт остается фактом: США и все остальные сейчас больше защищают не Израиль, а Иран, потому что если что-то серьезное оттуда прилетит, то Израиль как ударит, что мало не покажется всем и придется разруливать сверхсерьезную эскалацию. Поэтому все вокруг Израиля и пляшут, всячески помогая, поскольку сильных и борзых всегда поддерживают. Проще говоря, Израиль — это крутые пацаны, которые поставили себя на районе".

В данном контексте эксперт выражает убеждение, что чем больше Украина будет "штамповать собственных ракет и другого оружия" и чем больше будет бить по территории России, тем больше Киеву будут помогать западные союзники в целом и США в частности. Эксперт акцентировал, что когда у Украины будут собственные ракеты дальностью 2-3 тыс/км "вдруг нарисуется куча союзников и друзей, которые будут активно помогать, поскольку в этом мире все решает только сила".

В качестве наглядного доказательства своей гипотезы Тарас Загородний напомнил о том, что Иран в этом году поздравил Украину с Днем независимости. "Все удивлялись, почему Иран это вдруг сделал. А потому, что там увидели, как Украина системно бьет по России. То есть, Иран осознает, что рано или поздно Украина построит свои ракеты дальностью 2-3 тыс. км", — констатирует политолог. Отметив, что ракеты дальностью 2-3 тыс километров достигают Урала, эксперт подытожил, мол, в Тегеране четко понимают, что "если немного повернуть, то неслабо прилететь может и в Иран".