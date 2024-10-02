Израиль и Иран начинают войну. Как вести себя Украине после провала внешней политики США

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ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ

К сожалению, после начала наземной операции ЦАХАЛ в Ливане и возгорания большего пожара на Ближнем Востоке, который уже долгое время ожидался, можно окончательно констатировать, что политика безопасности Демократической партии США за последние 10 лет полностью провалилась.

Конечно, политика безопасности Украины ничем лучше не является, но мы, пока что, остаемся живыми и функционирующими против большого врага. А по прогнозам и логике Вашингтона — нас бы не должно было быть. Поэтому мы сейчас именно о Вашингтоне.

В марте 2021 года директор офиса национальной разведки США Аврил Хейнс обнародовала отчет "Глобальные Тренды 2040", в котором было описано пять ключевых сценариев.

Сейчас мир развивается по одному из пессимистических вариантов. А американский народ существует в гораздо более опасной окружающей среде, чем 10 лет назад.

Это и есть наследие Джо Байдена, Джейка Салливана и Билла Бернса — полностью проваленные подходы к политике безопасности.

В своем выступлении с Ричардом Муром на FT Weekend Билл Бернс выражал большие надежды на установление мира на Ближнем Востоке.

Ричард еще "удружил" товарищу, публично подчеркнув, что Уильям лично инвестировал огромные силы в то, чтобы добиться такого результата.

А Биби ожидаемо слил все эти усилия в унитаз, начав наземную операцию против "Хезболлы".

Также ночью был нанесен воздушный удар по Дамаску. Возьмет ли Израиль на себя ответственность за этот удар, пока не известно. Вероятно, целью был еще кто-то из главарей.

Напомним, что Сирия и Ливан входили в число стран, ставших колыбелью Баасистской партии, которая стала генератором нестабильности на Ближнем Востоке благодаря финансированию со стороны Советского Союза в последней четверти 20-го века.

Наследие Генри Киссинджера, построенное на трансакционных отношениях с реальностью и вылившееся в политику Салливана-Бернса, подвело американский народ. Как и всех партнеров США.

А, партнерство с Израилем намного больше и значимее чем с Украиной. Там за пустые слова "будем поддерживать вас сколько надо" можно и в рыло получить...

Джейк Салливан — олицетворение провальной внешней политики США Фото: Открытые источники

Интересно, что теперь будут петь в американских кампусах вместо "Фром зе рива ту зе си Палестина маст би фри"?

Камала Харрис в любом случае сконцентрируется на ближневосточном кейсе.

Украинский кейс отойдет на второй план.

Побеждать Россию США не собираются и никогда не собирались, потому что они внутренне психологически не готовы никого побеждать.

Как можно было всрать такую величественную нацию с такими лидерскими качествами за несколько десятилетий и "сойти на психушку" — сложно представить. Но пусть об этом у них голова болит.

Для нас главное — одно.

Третья мировая началась.

И мы в этой истории точно не главный герой.

И наш "план победы" никого, кроме нас, не интересует.

Потому что никто, кроме нас самих, не хочет, чтобы мы победили.

Вообще нет такого разговора, чтобы кто-то победил, а кто-то получил поражение. Все хотят, чтобы "ЭТО" закончилось.

И именно это желание, чтобы все закончилось, свидетельствует о тотальной инфантилизации американской и западноевропейской мысли.

От того, что вы закроете глаза — бабайка никуда не денется.

Единственным источником спасения на территории Украины остается украинский народ.

Нет никакого НАТО.

Нет никакого ЕС.

Нет никакого Рамштайна.

Только мы сами.

И если мы будем смотреть на вещи так же инфантильно, как Джейк Салливан и его друзья — мы умрем. Если станем взрослыми вместо них — есть шанс выжить.

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