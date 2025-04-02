Галантерейщик Суровикин и испуганный Байден: как США пытаются объяснить, почему не помогли Украине

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Продолжаем обсуждать материал NYT, в котором авторы отмазывают слабые решения предыдущей американской администрации, чтобы они смогли избежать политической и исторической ответственности.

На этот раз, говорим об отдельном моменте в большой статье, где подтверждается публичное заявление экс-руководителя ЦРУ Билла Бернса на FT Weekend о том, что он реально уверовал в то, что российская армия применит тактическое ядерное оружие в Украине.

Это разведывательное сообщение, якобы, полностью изменило тактику американской администрации по поддержке отражения российской агрессии.

Российские медиа уже пестрят заголовками "одно слово галантерейщика Бонасье спасло Францию" — "Суровикинг изменил планы США одним телефонным звонком"...

Я, конечно, извиняюсь, но если геополитическая стратегия крупнейшей армии мира и крупнейшей демократии мира может быть изменена одним телефонным звонком, то это какой-то фейк, а не "грейт эгегейн"!

Однако, даже если принять на веру этот абсолютный бред о перехваченном телефонном звонке Суровикинга, то это — также палка о двух концах.

Если верить Биллу Бернсу и Адаму Энтусу (автору отмазывающей статьи на NYT) и реально поверить в то, что россияне были готовы пойти на любые шаги, чтобы не допустить продвижения украинских войск на юг, то это обличительные заявления...

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Ведь теперь существуют абсолютно обоснованные, аргументированные косвенные доказательства того, что именно российские войска взорвали Каховскую ГЭС, создав крупнейшую техногенную и экологическую катастрофу на континенте за последние четверть века.

Билл Бернс и Адам Энтус подтверждают, что это дело рук русских, хотя отдельные OSINT-онолитеги утверждали, что дамба могла "самоубиться сама".

Мне кажется, одно без другого не играет...

Если NYT, которое всегда топило за Демов, и экс-руководитель ЦРУ утверждают, что россияне были готовы пойти на любые действия — то россияне пошли на эти действия, совершив преступление, которое не меньше по влиянию, чем применение ядерного оружия.

Однако, если предыдущая американская администрация это признает, то эта статья на NYT превращается из отмазывающей в саморазоблачительную.

Администрация Байдена несет полную ответственность за провал украинского контрнаступления в 2023-м году и вообще за нелепые политические решения, направленные исключительно на свои собственные интересы! И об этом нужно говорить публично!

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