Атака на аэродром "Бельбек": РФ могла потерять ряд самолетов и склад с боеприпасами (видео)

В России официально не говорят о возможных потерях авиации в Крыму, однако спутниковые снимки показывают, что после ракетных ударов были повреждены стоянки самолетов. На них еще в начале месяца располагались Су-27, Су-30 и МиГ-31.

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В ночь на 15 мая во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Произошло это в районе аэродрома Бельбек, который используется россиянами для военных целей. "Радио Свобода" публикует первые спутниковые снимки с места.

После ударов ракетами ATACMS на аэродроме "Бельбек" появились значительные следы от пожара и это видно на кадрах от Planet.com. При этом утверждается, что зафиксированы последствия на местах, где обычно стоит вражеская боевая авиация. Речь идет про самолеты Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Определить степень повреждения российских истребителей и их количество сейчас сложно, ведь для сравнения доступен лишь снимок от 1 мая. На нем еще красуются несколько самолетов, но уже после удара по Крыму количество истребителей на стоянке убавилось. Связано ли это с обстрелом — пока что неизвестно.

Журналисты "Радио Свобода" отдельно добавили, что на территории аэродрома полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов и это можно заметить на опубликованных в сети снимках.

Россияне официально не комментировали возможные потери после атаки по захваченному полуострову. Украинская сторона также не сообщала, что именно удалось уничтожить в районе аэродрома "Бельбек".

В то же время, партизанское движение "Атеш" сообщает, что в Крыму удалось поразить главный артиллерийский склад, где ранились снаряды и ракеты для различных моделей вражеских самолетов. Речь про вышеупомянутые Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые обстреливают украинские города и гражданскую инфраструктуру.

"Агенты "Атеш" со склада военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой последующей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части №80189", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая авиационный эксперт сообщал, что на аэродроме "Бельбек" в Крыму могли пострадать носители "Кинжалов". По словам Богдана Долинце, на пораженной от взрывов территории могли находиться не только вражеские самолеты, которые атакуют мирные города, но и склады с боеприпасами.