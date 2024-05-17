Атака на аеродром "Бельбек": РФ могла втратити низку літаків і склад із боєприпасами (відео)

У Росії офіційно не говорять про можливі втрати авіації в Криму, однак супутникові знімки показують, що після ракетних ударів були пошкоджені стоянки літаків. На них ще на початку місяця розташовувалися Су-27, Су-30 і МіГ-31.

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У ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Сталося це в районі аеродрому Бельбек, який використовується росіянами для військових цілей. "Радіо Свобода" публікує перші супутникові знімки з місця.

Після ударів ракетами ATACMS на аеродромі "Бельбек" з'явилися значні сліди від пожежі і це видно на кадрах від Planet.com. При цьому стверджується, що зафіксовані наслідки на місцях, де зазвичай стоїть ворожа бойова авіація. Йдеться про літаки Су-27, Су-30 і МіГ-31.

Визначити ступінь пошкодження російських винищувачів та їхню кількість зараз складно, адже для порівняння доступний лише знімок від 1 травня. На ньому ще красуються кілька літаків, але вже після удару по Криму кількість винищувачів на стоянці зменшилася. Чи пов'язано це з обстрілом — поки що невідомо.

Журналісти "Радіо Свобода" окремо додали, що на території аеродрому повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів, і це можна помітити на опублікованих у мережі знімках.

Росіяни офіційно не коментували можливих втрат після атаки по захопленому півострову. Українська сторона також не повідомляла, що саме вдалося знищити в районі аеродрому "Бельбек".

Водночас партизанський рух "Атеш" повідомляє, що в Криму вдалося вразити головний артилерійський склад, де поранені снаряди та ракети для різних моделей ворожих літаків. Йдеться про вищезгадані Су-27, Су-30 і МіГ-31, які обстрілюють українські міста та цивільну інфраструктуру.

"Агенти "Атеш" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння військової частини №80189", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня авіаційний експерт повідомляв, що на аеродромі "Бельбек" у Криму могли постраждати носії "Кинджалів". За словами Богдана Долінце, на ураженій від вибухів території могли перебувати не тільки ворожі літаки, які атакують мирні міста, а й склади з боєприпасами.