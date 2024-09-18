Еще один Орбан: кто станет президентом Румынии и почему это важно для Украины

В соседней Румынии набирает обороты президентская избирательная кампания, в которую накануне в качестве кандидата включился бывший премьер-министр Людовик Орбан. Какие изменения претерпят двусторонние отношения Киева и Бухареста в таком случае, выяснял Фокус.

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В понедельник, 16 сентября о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в Румынии заявил бывший премьер республики и лидер партии Forța Dreptei ("Сила правых") Людовик Орбан.

Во время своего выступления в парламенте Орбан объявил об объединении своей политсилы с Партией народного движения во главе с Евгением Томаком, который, заметим, занимает последовательную антироссийскую позицию. Похожей линии придерживается и сам господин Орбан, основавший "Силу правых" в декабре 2021-го после того, как год пробыл главой правительства, но возглавляемая им тогда Национально-либеральная партия потерпела поражение на парламентских выборах.

Как кандидат в президенты Румынии хочет "откусить" украинские территории

Какими будут электоральные позиции, а затем и шансы на избрание новоиспеченного кандидата Орбана, который является достаточно популярным в Румынии политиком, пока точно неизвестно. Пока же одним из фаворитов считается экс-заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, который на прошлой неделе объявил о выдвижении своей кандидатуры. "Румыния нуждается в лидерах, которые слушают, понимают и действуют профессионально", — написал Джоанэ на своей странице в Facebook. Он, кстати, ни разу не был замечен в каких-то антиукраинских заявлениях или действиях.

В общем списке потенциальных кандидатов Джоанэ сейчас разместился на первой строчке электоральных симпатий — за него готовы проголосовать 26,7% опрошенных. Вторую позицию занимает действующий премьер Марчел Чолаку с 17,8%, на третьем месте — лидер правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 14,3%, а на четвертой позиции — одиозный депутат Диана Шошоаке, которая высказывала территориальные претензии к Украине.

В частности, в марте 2023 года, то есть, в разгар полномасштабной российско-украинской войны, она разработала и подала законопроект, которым предусматривалась денонсация договора о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии. Более того, Шошоаке предлагала, чтобы Румыния "присоединила исторические территории, которые ей принадлежали, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

В конце концов, инициатива Шошоаке так и осталась инициативой, а украинский МИД инициировал введение по отношению к румынскому сенатору персональных санкций, как к лицу, которое несет угрозу национальной безопасности.

Отметим, что первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй — 8 декабря. Действующий президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, согласно законодательству, не может остаться на своем посту на третий срок.

Впрочем, несмотря на наличие в кандидатском шорт-листе антиукраинских персонажей, эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что серьезных рисков для подрыва отношений по линии Киев–Бухарест не существует, хотя отдельные "болевые точки" могут дать о себе знать.

Почему Румыния является уникальным союзником Украины

В частности, политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом замечает: "С Румынией у нас выстроены достаточно прагматичные отношения и здесь пока не просматриваются серьезные проблемы. Наряду с тем, в Румынии тоже существуют люди, которые постоянно говорят, что Бессарабия и Северная Буковина — это их территории. Но с Румынией здесь легче, поскольку, когда кто-то начинает такие разговоры, то там сразу же возникает вопрос Трансильвании, которую они забрали у Венгрии согласно Трианонскому мирному договору. То есть, в этом смысле предохранители есть".

Отметив, что американцы расширяют свою военную базу на территории Румынии, политолог добавил: "Судя по всему, это расширение происходит с прицелом на обучение украинских пилотов и я пока не вижу оснований полагать, что данное направление может затормозиться после ноябрьских выборов в Румынии".

По убеждению политолога, оживление в сотрудничестве с Румынией возможно и в контексте Приднестровья, "проблему которого, скорее всего, придется решать Украине".

"Единственная страна, которая может подстраховать Украину в вопросе Приднестровья, остающегося черной дырой на наших границах, это, конечно же, Румыния, которая имеет и армию, и ресурсы. И в этом смысле Румыния для нас является уникальным союзником. Я думаю, что рано или поздно Украина будет решать этот вопрос в явочном порядке, без соответствующего запроса Молдовы. Сценарий примерно такой: украинские войска заходят на территорию Приднестровья, решают этот вопрос, а потом отдают ключи от квартиры хозяину. Вот здесь, думаю, будет взаимодействие с Румынией, как будет оно и в вопросе транспортных коридоров и многих-многих других вещей",- подчеркивает Тарас Загородний.

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По его прогнозу, после выборов в соседней стране, со стороны Румынии не будет ни резких движений вперед, ни "плохих для Украины" шагов назад.

Потеря поддержки со стороны Румынии несет для Украины серьезную опасность

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "В условиях длительной блокады границы поляками, именно Румыния подставила Украине свое плечо. Румыния также протянула руку украинцам по диверсификации аграрного экспорта. Кроме того, Румыния взаимодействует с Украиной в направлении эффективного функционирования Дунайских портов, которые заменили нам черноморские торговые пути. Одним словом — направлений сотрудничества хватает".

Подчеркнув, что на территории Румынии строится одна из крупнейших баз НАТО, где будут представлены американские Вооруженные силы, политолог констатировал, что это также является "полем рядом для сотрудничества".

Кроме того, отмечает эксперт, у Украины и Румынии общий взгляд на безопасность Молдовы, где также в контексте проблемы Приднестровья со временем возможно более тесное сотрудничество.

"Румыния — это наш большой дипломатический прорыв за последние два года. И для нас очень опасно сейчас потерять поддержку этого соседа. А если в избирательный период там будут раскручивать тему российско-украинской войны, это может стать причиной разногласий и расщепления румынских избирателей. То есть для нас это определенный риск в том смысле, что как раз сейчас будет начинаться подготовка вступительного договора Украины в ЕС, в перспективе — его ратификация и, возможно, даже проведение референдумов по этому вопросу в отдельных странах", — отмечает Олег Постернак.

И в этом плане, добавляет эксперт, отечественной власти очень важно налаживать сотрудничество с любыми кандидатами в президенты Румынии, "находить выходы на их предвыборные штабы, общаться, искать точки соприкосновения и пытаться сформировать максимально положительное впечатление об Украине".

Отдельно политолог акцентирует внимание на том, что между Зеленским и действующим президентом Румынии сложились "чрезвычайно хорошие" отношения, которые носят стратегический характер. И это действительно так. В данном контексте попутно напомним, что не далее, как 11 июля в Вашингтоне президенты Зеленский и Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией. Документ, действие которого распространяется на следующие десять лет, охватывает различные сферы взаимодействия Киева и Бухареста, начиная от сотрудничества в области обороны и укрепления безопасности Черноморского региона, заканчивая механизмом экстренных консультаций в случае "значительной эскалации" со стороны Российской Федерации.