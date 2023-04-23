"Слава Москве". Почему депутат Диана Шошоакэ заявила, что румынский Сенат — "путинский" (видео)

Сенатор Диана Шошоакэ устроила скандал в парламенте из-за того, что ее ноутбук выдал ошибку в документе о повестке заседания, а ее коллега упрекнул ее в связи с Кремлем.

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ на пленарном заседании парламента выкрикнула: "Слава Москве" из-за обвинения в том, что ее лэптоп каким-то образом связан с Россией. Видео распространили сегодня, 23 апреля, в соцсетях, сообщает Фокус.

Шошоакэ устроила скандал из-за того, что не получила вовремя документ, который обозначает повестку голосования.

"Эти документы не имеют регистрационного номера. Они поступили к нам в 12 часов. Нам только в 12.00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда мы открываем, посмотрите, что появляется. 404, каталог файлов не найден. За что будем голосовать?" — возмутилась Шошоакэ.

В ответ один из ее коллег посоветовал сменить VPN, потому что он "на московском режиме и поэтому не работает". Политик, видимо, намекнул на связь Шошоакэ с Кремлем. После этой реплики сенатор и вовсе разозлилась, и выдала целый монолог, завершив его словами "Слава Москве".

"Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да?" — саркастически заявила Шошоакэ

"Комментарий для специалистов — им нужно сменить VPN, он на московском режиме и поэтому не работает. Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по wifi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, Сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? — саркастически заявила Шошоакэ и завершила свой монолог словами: Слава Москве!".

Скандал с этим сенатором далеко не первый: в марте госпожа Шошоакэ подала законопроект, в котором предложила денонсировать Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Она считает, что Украина должна "вернуть" Румынии территории, которые в прошлом входили в ее состав. В список, среди прочего входят Измаил, Болград и даже остров Змеиный.

На инициативу Шошоакэ отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко написал в своем Facebook, что предложение Шошоакэ является "классическим примером методики российского реваншизма".

Сенатор Диана Шошоакэ — ультраправый политик, основательница партии S.O.S, ранее входила в правую популистскую партию AUR. Она считает, что румыны не получают обучение в Украине на своем родном языке и теряют свою культуру.