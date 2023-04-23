"Слава Москві". Чому депутат Діана Шошоаке заявила, що румунський Сенат — "путінський" (відео)

Сенатор Діана Шошоаке влаштувала скандал у парламенті через те, що її ноутбук видав помилку в документі про порядок денний засідання, а її колега дорікнув її співпрацею з Кремлем.

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Румунська сенаторка Діана Шошоаке на пленарному засіданні парламенту вигукнула: "Слава Москві" через звинувачення у тому, що її лептоп якимось чином пов'язаний із Росією. Відео розповсюдили сьогодні, 23 квітня, у соцмережах, повідомляє Фокус.

Шошоаке влаштувала скандал через те, що не отримала вчасно документа, який позначає порядок денний голосування.

"Ці документи не мають реєстраційного номера. Вони надійшли до нас о 12 годині. Нам лише о 12.00 надійшло оголошення, що на порядку денному будуть якісь теми, а коли ми відкриваємо, подивіться, що з'являється. 404, каталог файлів не знайдено. За що голосуватимемо?" — обурилася Шошоаке.

У відповідь один із її колег порадив змінити VPN, тому що він "на московському режимі і тому не працює". Політик, мабуть, натякнув на зв'язок Шошоаке із Кремлем. Після цієї репліки сенаторка взагалі розлютилася, і видала цілий монолог, завершивши його словами "Слава Москві".

"Це путінський ноутбук з путінським VPN, з путінським wi-fi. Так?" — саркастично заявила Шошоаке

"Коментар для фахівців — їм потрібно змінити VPN, він на московському режимі і тому не працює. З огляду на те, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по wifi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN — з Москви. Значить, Сенат обдурив. Сенат — путінський. Це путінський ноутбук з путінським VPN, з путінським wi-fi. Так? — саркастично заявила Шошоаке і завершила свій монолог словами: Слава Москві!".

Скандал із цим сенатором далеко не перший: у березні пані Шошоаке подала законопроєкт, у якому запропонувала денонсувати Договір про добросусідство та співпрацю між Румунією та Україною. Вона вважає, що Україна має "повернути" Румунії території, які в минулому входили до її складу. У список, серед іншого, входять Ізмаїл, Болград і навіть острів Зміїний.

На ініціативу Шошоаке відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Представник МЗС Олег Ніколенко написав у своєму Facebook, що пропозиція Шошоаке є "класичним прикладом методики російського реваншизму".

Сенаторка Діана Шошоаке — ультраправий політик, засновниця партії SOS, раніше входила до правої популістської партії AUR. Вона вважає, що румуни не отримують навчання в Україні своєю рідною мовою і втрачають свою культуру.