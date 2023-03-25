Сенаторка з Румунії, яку звинуватили в роботі на РФ, порівняла Зеленського з Гітлером

Румунська політикиня також назвала Україну "нащадком нацистської імперії", який не заслуговує на фінансову та військову допомогу країн ЄС під час війни з Росією.

Related video

Діана Йованович-Шошоаке, сенаторка з Румунії, яка раніше заявила, що Україна має віддати деякі свої території Румунії і потрапила до списку "Миротворця", виступила з черговою скандальною заявою. Про це повідомляє Sinar Sosro.

Сенаторка Шошоаке заявила, що занесення її до бази "Миротворця" нібито свідчить про те, що Україна є "державою з терористичним нахилом".

"Ви розумієте, наскільки Україна зневажає Румунію, якщо вона дозволяє собі офіційно погрожувати смертю сенаторці румунської держави? Як Румунія може допустити таке звернення з боку країни, яку, за її словами, вона підтримує? Як Румунія підтримує Україну? "Убивством" парламентаріїв, які говорять правду?", — заявила сенаторка.

Вона також висловила побоювання, що якщо Україні буде дозволено "погрожувати" високопосадовцям румунської держави і втручатися в румунську політику, то завтра в Києві вирішуватимуть, як управляти самою Румунією.

Шошоаке повідомила, що тепер в румунської держави є можливість показати, чи існує вона ще як держава і виступити проти України, або підтвердити, що Румунія тепер є васалом і колонією Києва.

"Чому Україна хоче, щоб мене вбили? Тому, що я просила повернути румунські землі і тому, що я захищала румунську меншину в Україні? Тоді нехай румунська держава вважає, що вона ліквідована і що всі мають питати дозволу в Києва, що їй можна і що не можна робити", — додала сенаторка.

Діана Йованович-Шошоаке уточнила, що такі погрози з боку України свідчать про те, що Румунія підтримує грошима і допомогою злочинну державу, і попросила Румунію негайно переглянути своє ставлення до Києва у зв'язку з "терористичною позицією" України.

"Україна повністю дискваліфікувала себе, і це момент, коли міжнародна громадськість також має усвідомити, що Україна не заслуговує на підтримку, яку їй надають, тому, що вона є нащадком нацистської імперії, а Зеленський не може бути кимось іншим, як Гітлером", — резюмувала сенаторка.

Нагадаємо, раніше сенаторка подала законопроєкт, яким запропонувала "денонсувати Договір про добросусідство і співпрацю між Румунією та Україною". Вона вважає, що Україна має "повернути" Румунії території, які в минулому входили до її складу. У список, серед іншого, входять Ізмаїл, Болград і навіть острів Зміїний.

На ініціативу Шошоаке відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Представник МЗС Олег Ніколенко написав у своєму Facebook, що пропозиція Шошоаке є "класичним прикладом із методики російського реваншизму".

Сама Шошоаке є ультраправим політиком, вона заснувала партію SOS, а раніше входила до правої популістської партії AUR. Вона вважає, що румуни не отримують навчання в Україні своєю рідною мовою і втрачають свою культуру.