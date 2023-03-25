Сенатор из Румынии, которую обвинили в работе на РФ, сравнила Зеленского с Гитлером

Румынский политик также назвала Украину "потомком нацистской империи", который не заслуживает на финансовую и военную помощь стран ЕС во время войны с Россией.

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Диана Йованович-Шошоаке, сенатор из Румынии, которая ранее заявила, что Украина должна отдать некоторые свои территории Румынии, и попавшая в список "Миротворца", выступила с очередным скандальным заявлением. Об этом сообщает Sinar Sosro.

Сенатор Шошоаке заявила, что включение ее в базу "Миротворца" якобы свидетельствует о том, что Украина является "государством с террористическим уклоном".

"Вы понимаете, насколько Украина презирает Румынию, если она позволяет себе официально угрожать смертью сенатору румынского государства? Как Румыния может допустить такое обращение со стороны страны, которую, по ее словам, она поддерживает? Как Румыния поддерживает Украину? "Убийством" парламентариев, которые говорят правду?", — заявила сенатор.

Она птакже выразила опасения, что если Украине будет позволено "угрожать" сановникам румынского государства и вмешиваться в румынскую политику, то завтра в Киеве будут решать, как управлять самой Румынией.

Шошоаке сообщила, что теперь у румынского государства есть возможность показать, существует ли оно еще как государство и выступить против Украины, или подтвердить, что Румыния теперь является вассалом и колонией Киева.

"Почему Украина хочет, чтобы меня убили? Потому что я просила вернуть румынские земли и потому что я защищала румынское меньшинство в Украине? Тогда пусть румынское государство считает, что оно упразднено и что все должны спрашивать разрешения у Киева, что ему можно и что нельзя делать", — добавила сенатор.

Диана Йованович-Шошоаке уточнила, что такого рода угрозы со стороны Украины показывают, что Румыния поддерживает деньгами и помощью преступное государство и попросила Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву в связи с "террористической позицией" Украины.

"Украина полностью дисквалифицировала себя, и это момент, когда международная общественность также должна осознать, что Украина не заслуживает оказанной ей поддержки, потому что она является потомком нацистской империи, а Зеленский не может быть кем-то другим, как Гитлером", – резюмировала сенатор.

Напомним, ранее сенатор подала законопроект, которым предложила "денонсациировать Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной". Она считает, что Украина должна "вернуть" Румынии территории, которые в прошлом входили в ее состав. В список, среди прочего входят Измаил, Болград и даже остров Змеиный.

На инициативу Шошоаке отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко написал в своем Facebook, что предложение Шошоаке является "классическим примером из методики российского реваншизма".

Сама Шошоаке является ультраправым политиком, она основала партию S.O.S, а ранее входила в правую популистскую партию AUR. Она считает, что румыны не получают обучение в Украине на своем родном языке и теряют свою культуру.