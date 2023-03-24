Сенаторка из Румынии предложила аннексировать часть Украины: МИД инициирует санкции

Румынский политик считает, что Украина должна отдать некоторые территории Румынии, потому что румыны там не могут обучаться на своем родном языке. Она добавила, что аннексия будет расплатой за помощь Бухареста после российского вторжения.

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Румынская сенаторка Диана Йовановичи Шоцоакэ подала в парламент законопроект с требованием "денонсации Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной". Она считает, что Украина должна "вернуть" Румынии территории, которые в прошлом входили в ее состав. Об этом сообщает телеканал DIGI 24.

"Румыния аннексирует принадлежавшие ей исторические территории, а именно Северную Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный", — сказано в документе.

Диана Йовановичи Шоцоакэ является ультраправым политиком, она основала партию S.O.S, а ранее входила в правую популистскую партию AUR. Она утверждает, что румыны не могут обучаться в Украине на своем родном языке и есть риск, что они потеряют свою культуру. Кроме того, политик считает что передача территорий будет расплатой за помощь Румынии после российского вторжения.

"Румынское государство финансирует Украину военной техникой и вооружением через НАТО, а также тот факт, что через Румынию прошло примерно 3 миллиона украинцев, мы просим Украину передать нам земли, на которых проживают наши румынские братья", — заявила она.

Журналисты отмечают, что Законодательная инициатива Шоцоакэ является частью официальной линии заявлений Москвы, которая пытается убедить международное сообщество, что другие соседи Украины тоже хотели бы начать войну и аннексировать "свои" территории.

Как отреагировали в МИД Украины?

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал Диану Йовановичи Шоцоакэ "маргинальным политиком", которая использует "классический пример из методички российского реваншизма". Он добавил, что украинское дипломатическое ведомство инициирует санкции против нее, как личности, которая несет угрозу нацбезопасности.

"Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией", — сказал Николенко.

Напомним, 28 января СМИ сообщали, что депутатка Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи опубликовала в соцсетях флаг Венгрии на фоне Закарпатской области. После чего, 11 февраля прокуроры начали уголовное производство против Петеи. Однако сама депутатка заявляла, что этот пост является фейком, который создал и распространил "российский манкурт" нардеп Виктор Балога.

Ранее, 22 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал кадры, где он надел шарф с картой "Великой Венгрии", куда входило украинское Закарпатье, румынская Трансильвания, а также территории Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии. Тогда в МИД Румынии выразили неодобрение поступка политика.