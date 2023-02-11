"Венгерское Закарпатье": прокуроры начали расследование против депутатки Юдиты Петеи (фото)

Депутатка областного совета Закарпатской области опубликовала на своей странице в Facebook изображение региона с венгерским флагом. Через некоторое время она его удалила и заявила, что публикация является фейком.

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Офис генерального прокурора начал уголовное производство относительно депутатки Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины (КМКС) Юдиты Петеи, которая опубликовала на своей странице в Facebook изображение Закарпатья с венгерским флагом. Об этом сообщила народная депутатка от партии "Голос" Соломия Бобровская.

По словам парламентария, правоохранители открыли уголовное производство по ее обращению. Досудебное следствие будет проводить Служба безопасности Украины.

"Это правильный шаг. Буду следить за ходом производства. Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример чем это закончилось. Надо учить свои уроки", — написала она.

Бобровская прикрепила копию ответа Офиса генпрокурора на ее обращение, в котором сказано, что в действиях Юдиты Петеи усматривается криминальное правонарушение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В таком случае грозит до 10 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало?

28 января закарпатское издание Mukachevo.net. опубликовало материал о том, что Юдита Петеи разместила в Facebook фотографию с изображением Закарпатской области в цветах венгерского флага. Однако через некоторое время публикация была удалена. В подтверждение этому был предоставлен скриншот.

После этого народный депутат парламента Виктор Балога, который был избран на Закарпатье, назвал депутатку "Орбановской подстилкой" и обвинил закарпатских властей, что они якобы занимаются ее покровительством.

Отметим, что на странице Юдиты Петеи была также публикация 2020 года с изображением карты "Великой Венгрии", куда входило Закарпатье, с надписью "Мы принадлежим друг другу". Однако на момент написания материала она удалена.

Что говорит Юдита Петеи?

В тот же день на обвинения отреагировала Юдита Петеи. Она утверждала, что этот пост является фейком, который создал и распространил "российский манкурт" Виктор Балога. По ее словам, это ответ ей за то, что она "открыла глаза общественности на антиукраинскую деятельность пока еще народного депутата". На момент публикации новости пост на странице Петеи был удален. Однако остался скриншот.

Напомним, 27 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей", сравнив ее с Афганистаном. По его словам, время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить.

26 января в МИД Венгрии заявили о "жесткой" мобилизации среди закарпатских венгров. По словам главы ведомства Петера Сийярто, "венгры гибнут в этой войне бок о бок с украинцами".