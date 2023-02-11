"Угорське Закарпаття": прокурори розпочали розслідування проти депутатки Юдіти Петеї (фото)

Депутатка обласної ради Закарпатської області опублікувала на своїй сторінці у Facebook зображення регіону з угорським прапором. Через деякий час вона його видалила та заявила, що публікація є фейком.

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Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо депутатки Закарпатської обласної ради від Партії угорців України (KMKSZ) Юдіти Петеї, яка опублікувала на своїй сторінці у Facebook зображення Закарпаття з угорським прапором. Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська.

За словами парламентарки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за її зверненням. Досудове слідство проводитиме Служба безпеки України.

"Це правильний крок. Слідкуватиму за ходом провадження. Ми надто довго закривали очі на подібні речі зі сторони росіян і маємо приклад чим це закінчилось. Треба вчити свої уроки", — написала вона.

Бобровська прикріпила копію відповіді Офісу генпрокурора на її звернення, в якій сказано, що у діях Юдіти Петеї вбачається кримінальне правопорушення за ст. 110 Кримінального кодексу України — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. У такому разі загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що цьому передувало?

28 січня закарпатське видання Mukachevo.net. опублікувало матеріал про те, що Юдіта Петеї розмістила у Facebook фотографію із зображенням Закарпатської області у кольорах угорського прапора. Однак через деякий час публікацію видалили. На підтвердження цього надали скриншот.

Після цього народний депутат парламенту Віктор Балога, обраний на Закарпатті, назвав депутатку "Орбанівською підстилкою" та звинуватив закарпатську владу, що вона нібито займається її заступництвом.

Зазначимо, що на сторінці Юдіти Петеї була також публікація 2020 року із зображенням карти "Великої Угорщини", куди входило Закарпаття, із написом "Ми належимо один одному". Однак на момент написання матеріалу її видалено.

Що говорить Юдіта Петеї?

Того ж дня на звинувачення відреагувала Юдіта Петеї. Вона стверджувала, що цей пост є фейком, який створив та поширив "російський манкурт" Віктор Балога. За її словами, це відповідь їй за те, що вона "розплющила очі громадськості на антиукраїнську діяльність поки народного депутата". На момент публікації новини пост на сторінці Петеї видалили. Проте залишився скриншот.

Нагадаємо, 27 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "нічийною землею", порівнявши її з Афганістаном. За його словами, час у війні грає за Росії, а Захід не зможе перемогти.

26 січня в МЗС Угорщини заявили про "жорстку" мобілізацію серед закарпатських угорців. За словами голови відомства Петера Сіярто, "угорці гинуть у цій війні пліч-о-пліч з українцями".