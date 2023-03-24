Сенаторка з Румунії запропонувала анексувати частину України: МЗС ініціює санкції

Румунська політикиня вважає, що Україна має віддати деякі території Румунії тому, що румуни там не можуть навчатися своєю рідною мовою. Вона додала, що анексія буде розплатою за допомогу Бухареста після російського вторгнення.

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Румунська сенаторка Діана Йовановічі Шоцоаке подала до парламенту законопроєкт з вимогою "денонсації Договору про добросусідство та співпрацю між Румунією та Україною". Вона вважає, що Україна має "повернути" Румунії території, які у минулому входили до її складу. Про це повідомляє телеканал DIGI 24.

"Румунія анексує історичні території, що їй належали, а саме Північну Буковину, Герцу, Буджакул (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш і острів Зміїний", — сказано в документі.

Діана Йовановічі Шоцоаке є ультраправою політикинею, вона заснувала партію S. O. S, а раніше входила в праву популістську партію AUR. Вона стверджує, що румуни не можуть навчатися в Україні своєю рідною мовою і є ризик, що вони втратять свою культуру. Крім того, політик вважає, що передача територій буде розплатою за допомогу Румунії після російського вторгнення.

"Румунська держава фінансує Україну військовою технікою та озброєнням через НАТО, а також той факт, що через Румунію пройшло приблизно 3 мільйони українців, ми просимо Україну передати нам землі, на яких проживають наші румунські брати", — заявила вона.

Журналісти наголошують, що Законодавча ініціатива Шоцоаке є частиною офіційної лінії заяв Москви, яка намагається переконати міжнародне співтовариство, що інші сусіди України теж хотіли б розпочати війну та анексувати "свої" території.

Як відреагували в МЗС України?

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав Діану Йовановічі Шоцоаке "маргінальною політикинею", яка використовує "класичний приклад із методички російського реваншизму". Він додав, що українське дипломатичне відомство ініціює санкції проти неї як особи, яка несе загрозу нацбезпеці.

"Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підірвати дух добросусідства між Україною та Румунією", — сказав Ніколенко.

Нагадаємо, 28 січня ЗМІ повідомляли, що депутатка Закарпатської обласної ради від Партії угорців України Юдіта Петеї опублікувала у соцмережах прапор Угорщини на тлі Закарпатської області. Після чого 11 лютого прокурори розпочали кримінальне провадження проти Петеї. Проте сама депутатка заявляла, що цей пост є фейком, який створив та поширив "російський манкурт" нардеп Віктор Балога.

Раніше, 22 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував кадри, де він одягнув шарф із картою "Великої Угорщини", куди входило українське Закарпаття, румунська Трансильванія, а також території Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини. Тоді в МЗС Румунії висловили несхвалення вчинку політика.