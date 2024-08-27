РФ может готовить наступление из Беларуси и Приднестровья: в ЦПД опровергли угрозу (видео)

По словам полковника запаса СБУ Михаила Притулы, есть ряд признаков, что оккупанты якобы готовят наступление на севере и используют непризнанное государство. При этом глава ЦПД Андрей Коваленко уверен, что это лишь выдумка, ведь у россиян нет сил для такой масштабной атаки.

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Россияне могли начать подготовку к возможной атаке с направления Беларуси и есть несколько признаков этого. Об этом заявил полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, у войска противника могут быть масштабные планы, которые связаны с новым наступлением в Украине, но уже с нового-старого направления — из Беларуси. Минск уже направил своих военных к границе в Гомельской области, где хорошо развита транспортная магистраль.

"То есть, они скопились там, где можно завозить личный состав в большом количестве, эшелонами. Открываем карту российского вторжения и видим, что с того направления ударов не было. Затем открываем карту, обнародованную 21 ноября 2021 года Кириллом Будановым, и видим, что то направление было одним из возможных направлений ударов, но с того направления удара не произошло", — заявил Михаил Притула.

Исходя из этого, продолжает полковник запаса СБУ, можно сделать вывод, что Россия ведет подготовку атаки с направления Беларуси. Это может быть плацдарм для того, чтобы завести личный состав и ударить в направлении Житомира, Бердичева, Винницы и Крыжополя, а после этого может произойти еще один встречный удар — из Приднестровья.

"Судя по всему, у россиян есть такие планы. А Лукашенко либо показывает, что с того направления может быть удар, либо не руководит этим процессом. Поскольку белорусской армии не хватит для проведения такой операции", — подытожил Михаил Притула.

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Наступление из Беларуси и Приднестровья: реакция ЦПД

Начальник Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко в комментарии "РБК-Украина" заявил, что сейчас военной угрозы из Беларуси нет. Согласно разведывательным данным, которые есть в распоряжении ЦПД, на границе небольшое количество войск Минска, а также не созданы полноценные ударные группировки.

"Полноценное наступление на территорию Украины из территории Беларуси сейчас невозможен, ведь он завершится просто ударом в ответ более мощным, чем могут нанести даже теоретически беларусы. Лукашенко сейчас пытается просто помочь помощью, отвлекая внимание нашего командования на этот фланг", — заявил Андрей Коваленко.

В результате, продолжает глава ЦПД, президент Беларуси может пытаться обмануть российского лидера Владимира Путина, создавая вид какой-то деятельности, но это лишь информационное влияние и никакой военной угрозы не несет.

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В комментарии Фокусу Андрей Коваленко также прокомментировал потенциальную угрозу из Приднестровья, где также могут находиться российские войска. Глава ЦПД отмечает, что речь идет об ограниченном контингенте вражеских войск, которые сейчас размещены в непризнанной республике, поэтому поводов для беспокойства фактически нет.

"По Приднестровью. Ограниченный контингент российских войск, нет боевого опыта, нет логистического сообщения, нет достаточного количества БК. Это не наступательное формирование. Нет возможности пополнения личного состава и техники", — рассказал Андрей Коваленко в комментарии Фокусу.

Напомним, 27 августа сообщалось, что в ISW оценили возможное вторжение Беларуси в Украину. По данным аналитиков, наращивание белорусских сил вдоль украинской границы, вероятно, направлено на то, чтобы отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта.

25 августа МИД Украины призвало Беларусь не делать "трагических ошибок" и перестать стягивать к границам армию и "вагнеровцев". Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором было отмечено, что власти Беларуси сосредоточили значительное количество войск и вооружений в Гомельской области рядом с северными границами Украины.