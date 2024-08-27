"Указывает на серьезную подготовку": в ISW оценили возможное вторжение Беларуси в Украину

МИД Украины призвал Беларусь отвести войска от границы на безопасное расстояние и предупредил, что любое нарушение государственной границы Украины заставит Киев принять необходимые оборонительные меры в соответствии с международным правом.

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Наращивание белорусских сил вдоль украинской границы, вероятно, направлено на то, чтобы отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, на днях Украина сделала Беларуси предупреждение из-за наращивания ее сил на украинской границе в Гомельской области. Беларусь скопила и развернула значительное количество личного состава, в частности спецподразделения, оружие, военную технику, также там присутствуют бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".

25 августа МИД Украины сообщил, что белорусские войска развернуты под предлогом военных учений вблизи границы с Украиной и находятся особенно близко к Чернобыльской АЭС, что вызывает беспокойство относительно безопасности Украины. 25 августа белорусский военный блогер заявил, что украинские сообщения правильные и подтверждают, что белорусские войска скапливаются на границе.

МИД Украины призвал Беларусь отвести войска от границы на безопасное расстояние и предупредил, что любое нарушение государственной границы Украины заставит Киев принять необходимые оборонительные меры в соответствии с международным правом.

"Нынешнее наращивание белорусскими силами вдоль украинской границы, вероятно, направлено на то, чтобы отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку ISW оценивает, что белорусские войска маловероятно вторгнутся в Украину из-за ограничений, с которыми сталкивается президент Беларуси Александр Лукашенко", — сообщили в Институте.

Аналитики отметили, что Беларусь обычно использует 30-40% боевых подразделений и полагается на мобилизацию штатных подразделений, что "указывает на серьезную подготовку к большой белорусской операции".

Расследователи предполагают, что масштаб гипотетической белорусской атаки на Украину, вероятно, будет ограниченным, и предполагают, что белорусские силы могли проводить эту операцию, чтобы отвлечь украинские силы от их усилий в других местах вдоль линии фронта, как следствие, поддерживая российские силы, действующие на всей территории Украины и Курской области.

"Непосредственное присоединение Беларуси к войне России будет означать, что Москве удалось ликвидировать пространство для маневра Лукашенко и установить сюзеренитет над Беларусью", — пишет ISW.

Напомним, что 23 августа сообщалось, что Беларусь перебросила к границе с Украиной вертолеты, штурмовики, танки и ЗРК. Официально Минск заявил, что причиной переброски войск на юг является ситуация в Украине и Курской области России.