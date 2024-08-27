"Вказує на серйозну підготовку": в ISW оцінили можливе вторгнення Білорусі в Україну

МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону на безпечну відстань та попередило, що будь-яке порушення державного кордону України змусить Київ вжити необхідних оборонних заходів відповідно до міжнародного права.

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Нарощування білоруських сил вздовж українського кордону, ймовірно, спрямоване на те, щоб відвернути й розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, днями Україна зробила Білорусі попередження через нарощування її сил на українському кордоні в Гомельській області. Білорусь скупчила і розгорнула значну кількість особового складу, зокрема спецпідрозділи, зброю, військову техніку, також там присутні колишні бійці ПВК "Вагнер".

25 серпня МЗС України повідомило, що білоруські війська розгорнуті під приводом військових навчань поблизу кордону з Україною та перебувають особливо близько до Чорнобильської АЕС, що викликає занепокоєння щодо безпеки України. 25 серпня білоруський військовий блогер заявив, що українські повідомлення правильні та підтверджують, що білоруські війська скупчуються на кордоні.

МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону на безпечну відстань та попередило, що будь-яке порушення державного кордону України змусить Київ вжити необхідних оборонних заходів відповідно до міжнародного права.

"Нинішнє нарощування білоруськими силами вздовж українського кордону, ймовірно, спрямоване на те, щоб відвернути й розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки ISW оцінює, що білоруські війська малоймовірно вторгнуться в Україну через обмеження, з якими стикається президент Білорусі Олександр Лукашенко", — повідомили в Інституті.

Аналітики зазначили, що Білорусь зазвичай використовує 30-40% бойових підрозділів та покладається на мобілізацію штатних підрозділів, що "вказує на серйозну підготовку до великої білоруської операції".

Розслідувачі припускають, що масштаб гіпотетичної білоруської атаки на Україну, ймовірно, буде обмеженим, і припускають, що білоруські сили могли проводити цю операцію, щоб відволікти українські сили від їхніх зусиль в інших місцях вздовж лінії фронту, як наслідок, підтримуючи російські сили, які діють на всій території України та Курської області.

"Безпосереднє приєднання Білорусі до війни Росії означатиме, що Москві вдалося ліквідувати простір для маневру Лукашенка та встановити сюзеренітет над Білоруссю", — пише ISW.

Нагадаємо, що 23 серпня повідомлялося, що Білорусь перекинула до кордону з Україною вертольоти, штурмовики, танки і ЗРК. Офіційно Мінськ заявив, що причиною перекидання військ на південь є ситуація в Україні та Курській області Росії.