РФ може готувати наступ із Білорусі та Придністров'я: у ЦПД спростували загрозу (відео)

За словами полковника запасу СБУ Михайла Притули, є низка ознак, що окупанти нібито готують наступ на півночі та використають невизнану державу. При цьому голова ЦПД Андрій Коваленко впевнений, що це лише вигадка, адже в росіян немає сил для такої масштабної атаки.

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Росіяни могли почати підготовку до можливої атаки з напрямку Білорусі і є кілька ознак цього. Про це заявив полковник запасу СБУ та експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, у війська противника можуть бути масштабні плани, які пов'язані з новим наступом в Україні, але вже з нового-старого напрямку — з Білорусі. Мінськ уже направив своїх військових до кордону в Гомельській області, де добре розвинена транспортна магістраль.

"Тобто, вони скупчилися там, де можна завозити особовий склад у великій кількості, ешелонами. Відкриваємо карту російського вторгнення і бачимо, що з того напрямку ударів не було. Потім відкриваємо карту, оприлюднену 21 листопада 2021 року Кирилом Будановим, і бачимо, що той напрямок був одним із можливих напрямків ударів, але з того напрямку удару не було", — заявив Михайло Притула.

Виходячи з цього, продовжує полковник запасу СБУ, можна зробити висновок, що Росія веде підготовку атаки з напрямку Білорусі. Це може бути плацдарм для того, щоб завести особовий склад і вдарити в напрямку Житомира, Бердичева, Вінниці та Крижополя, а після цього може статися ще один зустрічний удар — із Придністров'я.

"Судячи з усього, у росіян є такі плани. А Лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом. Оскільки білоруської армії не вистачить для проведення такої операції", — підсумував Михайло Притула.

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Наступ із Білорусі та Придністров'я: реакція ЦПД

Начальник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко в коментарі "РБК-Україна" заявив, що зараз військової загрози з Білорусі немає. Згідно з розвідувальними даними, які є в розпорядженні ЦПД, на кордоні невелика кількість військ Мінська, а також не створені повноцінні ударні угруповання.

"Повноцінний наступ на територію України з території Білорусі зараз неможливий, адже він завершиться просто ударом у відповідь потужнішим, ніж можуть завдати навіть теоретично білоруси. Лукашенко зараз намагається просто допомогти, відволікаючи увагу нашого командування на цей фланг", — заявив Андрій Коваленко.

У результаті, продовжує очільник ЦПД, президент Білорусі може намагатися обдурити російського лідера Володимира Путіна, створюючи вигляд якоїсь діяльності, але це лише інформаційний вплив і жодної військової загрози не несе.

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У коментарі Фокусу Андрій Коваленко також прокоментував потенційну загрозу з Придністров'я, де можуть перебувати російські війська. Очільник ЦПД зазначає, що йдеться про обмежений контингент ворожих військ, які наразі розміщені в невизнаній республіці, тому приводів для занепокоєння фактично немає.

"Щодо Придністров'я. Обмежений контингент російських військ, немає бойового досвіду, немає логістичного сполучення, немає достатньої кількості БК. Це не наступальне формування. Немає можливості поповнення особового складу і техніки", — розповів Андрій Коваленко в коментарі Фокусу.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що в ISW оцінили можливе вторгнення Білорусі в Україну. За даними аналітиків, нарощування білоруських сил уздовж українського кордону, ймовірно, спрямоване на те, щоб відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту.

25 серпня МЗС України закликало Білорусь не робити "трагічних помилок" і перестати стягувати до кордонів армію і "вагнерівців". Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій було зазначено, що влада Білорусі зосередила значну кількість військ і озброєнь у Гомельській області поруч із північними кордонами України.