Скупчилися там, де можна завозити особовий склад: експерт про ознаки підготовки удару РФ з Білорусі

Можливий варіант в 2021 році розглядав керівник ГУР Кирило Буданов, але у 2022 році наступу з того напрямку не відбулося.

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ЗС РФ можуть готувати плацдарм для того, щоб завезти особовий склад і здійснити удар в напрямку кількох міст України з півночі з території Білорусі, а також з Придністров'я. Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула.

За його словами, білоруські війська скупчилися в Гомельській області невипадково. Там є добре розвинена транспортна магістраль.

"Тобто вони скупчилися там, де можна завозити особовий склад у великій кількості, ешелонами. Відкриваємо карту російського вторгнення і бачимо, що з того напрямку ударів не було. Потім відкриваємо карту, оприлюднену 21 листопада 2021 року Кирилом Будановим, і бачимо, що той напрямок був одним з можливих напрямків ударів, але з того напрямку удару не відбулося", — пояснив Притула.

Полковник запасу зробив висновок, що не виключено те, що РФ готує атаку з білоруського напрямку.

"РФ готує плацдарм для того, щоб завезти особовий склад і здійснити удар в напрямку Житомира, Бердичева, Вінниці, Крижополя, а далі — зустрічний удар з Придністров'я. Судячи з усього, у росіян є такі плани. А Лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом. Оскільки білоруської армії не вистачить для проведення такої операції", — зауважив Притула.

Нагадаємо, що МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону на безпечну відстань та попередило, що будь-яке порушення державного кордону України змусить Київ вжити необхідних оборонних заходів відповідно до міжнародного права.