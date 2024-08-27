Скопились там, где можно завозить личный состав: эксперт о признаках подготовки удара РФ из Беларуси

Возможный вариант в 2021 году рассматривал руководитель ГУР Кирилл Буданов, но в 2022 году наступления с того направления не произошло.

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ВС РФ могут готовить плацдарм для того, чтобы завезти личный состав и осуществить удар в направлении нескольких городов Украины с севера с территории Беларуси, а также из Приднестровья. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

По его словам, белорусские войска скопились в Гомельской области неслучайно. Там есть хорошо развитая транспортная магистраль.

"То есть, они скопились там, где можно завозить личный состав в большом количестве, эшелонами. Открываем карту российского вторжения и видим, что с того направления ударов не было. Затем открываем карту, обнародованную 21 ноября 2021 года Кириллом Будановым, и видим, что то направление было одним из возможных направлений ударов, но с того направления удара не произошло", — пояснил Притула.

Полковник запаса сделал вывод, что не исключено то, что РФ готовит атаку с белорусского направления.

"РФ готовит плацдарм для того, чтобы завезти личный состав и осуществить удар в направлении Житомира, Бердичева, Винницы, Крыжополя, а дальше — встречный удар из Приднестровья. Судя по всему, у россиян есть такие планы. А Лукашенко либо показывает, что с того направления может быть удар, либо не руководит этим процессом. Поскольку белорусской армии не хватит для проведения такой операции", — отметил Притула.

Напомним, что МИД Украины призвал Беларусь отвести войска от границы на безопасное расстояние и предупредил, что любое нарушение государственной границы Украины заставит Киев принять необходимые оборонительные меры в соответствии с международным правом.