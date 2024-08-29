На фоне войны в Украине и Приднестровья: Румыния покупает 32 стелс-истребителя F-35 у США (фото)

Закупка истребителей-невидимок должна стать крупнейшей для армии Румынии с 1989 года. Существующий парк F-16 Бухарест к 2040 году планирует постепенно вывести из эксплуатации.

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28 августа 2024 года Минобороны Румынии представило законопроект о закупке 32 стелс-истребителей F-35A через американскую программу Иностранных военных продаж (Foreign Military Sales). О крупнейшем военном контракте Румынии начиная с 1989 года сообщает Army Recognition.

В Румынии программу рассматривают как важный шаг в укреплении обороноспособности страны НАТО. Ожидается, что дополнительные закупки самолетов последуют после 2024 года.

Контракт на закупку 32 стелс-истребителей F-35A оценивается в 6,5 млрд долларов и должен стать крупнейшим для армии Румынии с 1989 года.

В последние годы Румыния активно укрепляла свою военную инфраструктуру, в т.ч. размещала радиолокационные системы НАТО вблизи Черного моря для мониторинга региональных событий. На этом фоне румынские военные чиновники беспокоятся по поводу потенциальной эскалации с РФ. Ко всему прочему, страна сталкивается с внутриполитической неопределенностью перед выборами 2024 года: рост влияния крайне правых может сказаться на политике Румынии в ЕС.

Положение осложняется и напряженностью в Приднестровье, отмечают журналисты, где любая дестабилизация может иметь значительные побочные эффекты, особенно если российские силы попытаются расширить свое влияние или стратегически использовать регион для давления на Украину.

Существующий парк F-16 планируется постепенно вывести из эксплуатации до 2040 года

Текущая стратегия ПВО Румынии предполагает проведение постоянных миссий под командованием НАТО и с использованием нескольких эскадрилий самолетов F-16, которые были приобретены у Португалии, США и Норвегии. Но эти F-16 рассматриваются только как среднесрочное решение из-за ограниченных оперативных возможностей в условиях развития технологий самолетов пятого поколения. Существующий парк F-16 планируется постепенно вывести из эксплуатации до 2040 года.

К тому времени Румыния намерена в первую очередь полагаться на F-35, приобретенные на начальном этапе, новые закупки самолетов ожидаются и после 2024 года.

Процесс приобретения F-35 начался в 2019 году. В то же время Румыния работает над поэтапным отказом от своих устаревших самолетов МиГ-21 в пользу F-16, такой переход был одобрен Высшим советом обороны в 2022 году.

Напомним, что в США построили для Польши первый истребитель 5-го поколения — "Крылатый гусар" F-35 Husarz.

Также сообщалось, что 29 августа войска РФ захватили шахту под Покровском и штурмуют Селидово.