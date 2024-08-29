На фоне войны в Украине и Приднестровья: Румыния покупает 32 стелс-истребителя F-35 у США (фото)
Закупка истребителей-невидимок должна стать крупнейшей для армии Румынии с 1989 года. Существующий парк F-16 Бухарест к 2040 году планирует постепенно вывести из эксплуатации.
28 августа 2024 года Минобороны Румынии представило законопроект о закупке 32 стелс-истребителей F-35A через американскую программу Иностранных военных продаж (Foreign Military Sales). О крупнейшем военном контракте Румынии начиная с 1989 года сообщает Army Recognition.
В Румынии программу рассматривают как важный шаг в укреплении обороноспособности страны НАТО. Ожидается, что дополнительные закупки самолетов последуют после 2024 года.
Контракт на закупку 32 стелс-истребителей F-35A оценивается в 6,5 млрд долларов и должен стать крупнейшим для армии Румынии с 1989 года.
В последние годы Румыния активно укрепляла свою военную инфраструктуру, в т.ч. размещала радиолокационные системы НАТО вблизи Черного моря для мониторинга региональных событий. На этом фоне румынские военные чиновники беспокоятся по поводу потенциальной эскалации с РФ. Ко всему прочему, страна сталкивается с внутриполитической неопределенностью перед выборами 2024 года: рост влияния крайне правых может сказаться на политике Румынии в ЕС.
Положение осложняется и напряженностью в Приднестровье, отмечают журналисты, где любая дестабилизация может иметь значительные побочные эффекты, особенно если российские силы попытаются расширить свое влияние или стратегически использовать регион для давления на Украину.
Текущая стратегия ПВО Румынии предполагает проведение постоянных миссий под командованием НАТО и с использованием нескольких эскадрилий самолетов F-16, которые были приобретены у Португалии, США и Норвегии. Но эти F-16 рассматриваются только как среднесрочное решение из-за ограниченных оперативных возможностей в условиях развития технологий самолетов пятого поколения. Существующий парк F-16 планируется постепенно вывести из эксплуатации до 2040 года.
К тому времени Румыния намерена в первую очередь полагаться на F-35, приобретенные на начальном этапе, новые закупки самолетов ожидаются и после 2024 года.
Процесс приобретения F-35 начался в 2019 году. В то же время Румыния работает над поэтапным отказом от своих устаревших самолетов МиГ-21 в пользу F-16, такой переход был одобрен Высшим советом обороны в 2022 году.
Напомним, что в США построили для Польши первый истребитель 5-го поколения — "Крылатый гусар" F-35 Husarz.
Также сообщалось, что 29 августа войска РФ захватили шахту под Покровском и штурмуют Селидово.