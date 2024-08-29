На тлі війни в Україні та Придністров'я: Румунія купує 32 стелс-винищувачі F-35 у США (фото)
Закупівля винищувачів-невидимок має стати найбільшою для армії Румунії з 1989 року. Наявний парк F-16 Бухарест до 2040 року планує поступово вивести з експлуатації.
28 серпня 2024 року Міноборони Румунії представило законопроєкт про закупівлю 32 стелс-винищувачів F-35A через американську програму Іноземних військових продажів (Foreign Military Sales). Про найбільший військовий контракт Румунії починаючи з 1989 року повідомляє Army Recognition.
У Румунії програму розглядають як важливий крок у зміцненні обороноздатності країни НАТО. Очікується, що додаткові закупівлі літаків відбудуться після 2024 року.
Контракт на закупівлю 32 стелс-винищувачів F-35A оцінюється в 6,5 млрд доларів і має стати найбільшим для армії Румунії з 1989 року.
Останніми роками Румунія активно зміцнювала свою військову інфраструктуру, у т.ч. розміщувала радіолокаційні системи НАТО поблизу Чорного моря для моніторингу регіональних подій. На цьому тлі румунські військові чиновники турбуються з приводу потенційної ескалації з РФ. До всього іншого, країна стикається з внутрішньополітичною невизначеністю перед виборами 2024 року: зростання впливу крайніх правих може позначитися на політиці Румунії в ЄС.
Становище ускладнюється і напруженістю в Придністров'ї, зазначають журналісти, де будь-яка дестабілізація може мати значні побічні ефекти, особливо якщо російські сили спробують розширити свій вплив або стратегічно використати регіон для тиску на Україну.
Поточна стратегія ППО Румунії передбачає проведення постійних місій під командуванням НАТО і з використанням декількох ескадрилій літаків F-16, які були придбані у Португалії, США і Норвегії. Але ці F-16 розглядаються тільки як середньострокове рішення через обмежені оперативні можливості в умовах розвитку технологій літаків п'ятого покоління. Наявний парк F-16 планується поступово вивести з експлуатації до 2040 року.
На той час Румунія має намір насамперед покладатися на F-35, придбані на початковому етапі, нові закупівлі літаків очікуються і після 2024 року.
Процес придбання F-35 розпочався 2019 року. Водночас Румунія працює над поетапною відмовою від своїх застарілих літаків МіГ-21 на користь F-16, такий перехід було схвалено Вищою радою оборони 2022 року.
Нагадаємо, що у США побудували для Польщі перший винищувач 5-го покоління — "Крилатий гусар" F-35 Husarz.
Також повідомлялося, що 29 серпня війська РФ захопили шахту під Покровськом і штурмують Селидове.