На тлі війни в Україні та Придністров'я: Румунія купує 32 стелс-винищувачі F-35 у США (фото)

Закупівля винищувачів-невидимок має стати найбільшою для армії Румунії з 1989 року. Наявний парк F-16 Бухарест до 2040 року планує поступово вивести з експлуатації.

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28 серпня 2024 року Міноборони Румунії представило законопроєкт про закупівлю 32 стелс-винищувачів F-35A через американську програму Іноземних військових продажів (Foreign Military Sales). Про найбільший військовий контракт Румунії починаючи з 1989 року повідомляє Army Recognition.

У Румунії програму розглядають як важливий крок у зміцненні обороноздатності країни НАТО. Очікується, що додаткові закупівлі літаків відбудуться після 2024 року.

Контракт на закупівлю 32 стелс-винищувачів F-35A оцінюється в 6,5 млрд доларів і має стати найбільшим для армії Румунії з 1989 року.

Останніми роками Румунія активно зміцнювала свою військову інфраструктуру, у т.ч. розміщувала радіолокаційні системи НАТО поблизу Чорного моря для моніторингу регіональних подій. На цьому тлі румунські військові чиновники турбуються з приводу потенційної ескалації з РФ. До всього іншого, країна стикається з внутрішньополітичною невизначеністю перед виборами 2024 року: зростання впливу крайніх правих може позначитися на політиці Румунії в ЄС.

Становище ускладнюється і напруженістю в Придністров'ї, зазначають журналісти, де будь-яка дестабілізація може мати значні побічні ефекти, особливо якщо російські сили спробують розширити свій вплив або стратегічно використати регіон для тиску на Україну.

Наявний парк F-16 планується поступово вивести з експлуатації до 2040 року

Поточна стратегія ППО Румунії передбачає проведення постійних місій під командуванням НАТО і з використанням декількох ескадрилій літаків F-16, які були придбані у Португалії, США і Норвегії. Але ці F-16 розглядаються тільки як середньострокове рішення через обмежені оперативні можливості в умовах розвитку технологій літаків п'ятого покоління. Наявний парк F-16 планується поступово вивести з експлуатації до 2040 року.

На той час Румунія має намір насамперед покладатися на F-35, придбані на початковому етапі, нові закупівлі літаків очікуються і після 2024 року.

Процес придбання F-35 розпочався 2019 року. Водночас Румунія працює над поетапною відмовою від своїх застарілих літаків МіГ-21 на користь F-16, такий перехід було схвалено Вищою радою оборони 2022 року.

Нагадаємо, що у США побудували для Польщі перший винищувач 5-го покоління — "Крилатий гусар" F-35 Husarz.

Також повідомлялося, що 29 серпня війська РФ захопили шахту під Покровськом і штурмують Селидове.