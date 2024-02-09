Румыния разрешила быстрое развертывание сил НАТО в случае "очень серьезных угроз"

Быстрое развертывание сил Альянса может произойти в течение 72 часов. Подразделения НАТО также получат возможность транзита через страну.

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Силы быстрого развертывания высокой готовности НАТО смогут дислоцироваться на территории Румынии в случае "очень серьезных угроз" суверенитету и национальной независимости. Об этом сообщил румынский президент Клаус Йоханнис в письме, направленном парламенту в среду, 8 февраля, информирует Euractiv.

Решение предусматривает в случае внезапного серьезного кризиса в безопасности быстро "предотвратить его эскалацию", как указано в документе. Североатлантический совет может решить отправить соответствующие подразделения. В письме руководитель государства отметил, что все ощутимее "непредсказуемая среда, где вмешательство НАТО может стать необходимым для защиты безопасности и суверенитета Румынии".

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Быстрое развертывание этих сил может произойти в течение 72 часов. Для этого требуется предварительное разрешение на их развертывание или транзит через страну.

На следующем совместном заседании румынский парламент обсудит решение президента. Оно состоится в ближайшие недели.

Руководитель Минобороны Румынии Георгице Влад также выступил со своими предложениями по улучшению готовности населения для защиты страны. Он призвал румынские власти принять соответствующие законы и меры для улучшения готовности населения противодействовать потенциальным российским угрозам, предупреждая, что вероятная победа Москвы в Украине может способствовать дальнейшей агрессии.

Подготовка к войне с Россией и заявления в Румынии

Премьер Румынии Марчел Чолаку 2 февраля отрицает возможную подготовку к противостоянию с РФ. Глава румынского правительства заявил, что никаких мер для готовности к потенциальной войне в его стране не будет происходить.

Ответ руководителя правительства поступил после того, как генерал-лейтенант Георгице Влад, новый начальник штаба обороны, выступил с предупреждением, что румыны должны готовиться к возможной войне, если Россия добьется успеха в Украине. Он выразил обеспокоенность относительно возможной эскалации против Молдовы как вероятной цели для российских захватчиков.

Напомним, 6 декабря 2023 года Румыния предложила создать центр обслуживания F-16 на своей территории. В учебном центре будут проходить обучение украинские пилоты.